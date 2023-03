Leverkusen čeká ve čtvrtfinále Evropské ligy Saint-Gilloise

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Leverkusenu s českými reprezentanty Patrikem Schickem a Adamem Hložkem se ve čtvrtfinále Evropské ligy utkají s belgickým Saint-Gilloise. V případě postupu Bayer narazí v semifinále na lepšího z dvojzápasu Feyenoord Rotterdam - AS Řím. Rozhodl o tom los v Nyonu.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Juventus Turín se Sportingem Lisabon a Sevilla s Manchesterem United, v jehož kádru je i devatenáctiletý brankář Radek Vítek.

Úvodní zápasy čtvrtfinále jsou na programu 13. dubna, odvety se odehrají o týden později. Semifinálové duely jsou naplánované na 11. května a 18. května. O držiteli trofeje se rozhodne 31. května v Budapešti.

Leverkusen narazil na belgického soupeře už na podzim ve skupině Ligy mistrů, proti Bruggám ve dvou zápasech neskóroval a získal jediný bod. Nyní si může vylepšit bilanci proti Saint-Gilloise, překvapivým belgickým vicemistrům z minulé sezony. Nováček v evropských pohárech vyřadil v osmifinále další bundesligový celek Union Berlín.

Duel Feyenoordu s AS Řím bude reprízou posledního finále Evropské konferenční ligy. Květnový zápas v Tiraně rozhodl ve prospěch Římanů jedinou trefou záložník Zaniolo, jenž ale klub v zimě opustil a zamířil do Galatasaraye Istanbul. "Vlci" se s Feyenoordem utkali v play off Evropské ligy už v roce 2015, také tehdy uspěl italský celek.

Sporting Lisabon překvapivě přešel po penaltovém rozstřelu přes lídra anglické ligy Arsenal a nyní ho čeká další evropský gigant. Juventus má v soutěži o to větší motivaci, že vítěz Evropské ligy se kvalifikuje do dalšího ročníku Ligy mistrů. Turínský velkoklub se v domácí soutěži musí vypořádat s odečtem 15 bodů za falšování účetnictví a na příčky zajišťující milionářskou soutěž má výraznou ztrátu.

Favorizovaný Manchester United narazí ve čtvrtfinále na neoblíbeného soupeře. Proti Seville neuspěl jak v osmifinále Ligy mistrů v roce 2018, tak v semifinále Evropské ligy před třemi lety. Andaluský celek je se čtyřmi triumfy rekordmanem soutěže. Dvakrát ovládl i Pohár UEFA, předchůdce Evropské ligy.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 13. dubna, odvety 20. dubna):

Manchester United (Vítek) - FC Sevilla, Juventus Turín - Sporting Lisabon, Leverkusen (Hložek, Schick) - Saint-Gilloise, Feyenoord Rotterdam - AS Řím.

Los semifinále

(první zápasy 11. května, odvety 18. května):

Juventus Turín/Sporting Lisabon - Manchester United (Vítek)/FC Sevilla, Feyenoord Rotterdam/AS Řím - Leverkusen (Hložek, Schick)/Saint-Gilloise.