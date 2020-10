Leverkusen čeká se Slavií těžký zápas

Praha - Trenér fotbalistů Leverkusenu Peter Bosz i defenzivní záložník Julian Baumgartlinger očekávají proti Slavii ve čtvrtečním 2. kole základní skupiny Evropské ligy těžký zápas. Oba vyzdvihli výkony Pražanů v uplynulém ročníku Ligy mistrů. Leverkusen by v Edenu rád prodloužil sérii neporazitelnosti v aktuální sezoně, která čítá sedm soutěžních utkání.

Zatímco Slavia v úvodním zápase skupiny prohrála s izraelskou Beer Ševou 1:3, německé mužstvo si poradilo s Nice 6:2. Na souboj v Praze se navíc naladilo pondělní ligovou výhrou 3:1 nad Augsburgem. Bayer však českého mistra v žádném případě nepodceňuje.

"Slavia je mužstvo, které velmi tvrdě pracuje. Je to velmi kvalitní tým, který hraje kompaktně, ale zároveň má i velké množství náběhů. V minulé sezoně nasbíral cenné zkušenosti v Lize mistrů. V každém případě nás zítra čeká těžký zápas," řekl na dnešní videokonferenci šestapadesátiletý Nizozemec Bosz.

Souhlasil s ním i Baumgartlinger. "Slavia v minulých letech dokázala, že umí hrát fotbal. V uplynulé sezoně hrála v Lize mistrů, prezentovala se velmi odvážnými a běhavými výkony. Čeká nás určitě dobrý soupeř, uvidíme zítra. Musíme teprve ukázat, kdo je favoritem v této skupině," uvedl dvaatřicetiletý rakouský reprezentant.

Leverkusen se v Edenu pokusí navázat na předchozí úspěšné výsledky. "Zápasy, v nichž se nám podařilo vstřelit velké množství branek, nám hodně zlepšily náladu. Samozřejmě doufáme, že na to zítra navážeme. Výhra zde by znamenala ještě lepší náladu. Doufáme, že si ji udržíme až do reprezentační přestávky a i po ní," prohlásil Baumgartlinger.

Zatímco jeho tým pravidelně nastupuje také v domácí soutěži, česká liga je kvůli kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru přerušená. Bayer se proti Slavii musí obejít bez českého útočníka Patrika Schicka, který se zranil zkraje října a teprve se vrátil do tréninku. Do Prahy však neodcestoval.

Schick si podle trenéra musí na návrat ještě počkat

Podle trenéra fotbalistů Leverkusenu Petera Bosze je návrat zraněného útočníka Patrika Schicka na hřiště otázkou několika týdnů. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant, který nehraje od začátku října, nepřicestoval s Bayerem do Prahy, kde se německý celek utká ve čtvrtečním duelu 2. kola základní skupiny Evropské ligy s českým mistrem Slavií.

Schick v minulém ročníku hostoval z AS Řím v Lipsku. "Rudí býci" ale na něj kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru opci neuplatnili. Místo toho po českém hráči sáhl Leverkusen, který ho v září přivedl za více než 700 milionů korun.

V dresu Bayeru stihl Schick odehrát čtyři soutěžní duely, v nichž dal dva góly. Počátkem října si však v bundesligovém duelu se Stuttgartem lehce natrhl zadní stehenní sval a od té doby nehraje.

"Patrik zůstal v Leverkusenu. Trénuje, pracuje na své kondičce. Je to ještě otázka několika týdnů. Včera již s námi již trénoval, ale ještě si musí počkat, než bude moci nastoupit," řekl na dnešní tiskové videokonferenci šestapadesátiletý Nizozemec Bosz.