Leverkusen byl úplně někde jinde než my, řekl trenér Trpišovský

Utkání 6. kola základní skupiny C fotbalové Evropské ligy Bayer Leverkusen - Slavia Praha, trenér Slavie Jindřich Trpišovský. ČTK/AP/Ina Fassbender

Leverkusen (Německo) - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského byl rozdíl mezi fotbalisty Leverkusenu a Slavie v závěrečném duelu 6. kola Evropské ligy obrovský. Bayer, v jehož dresu odehrál první poločas Patrik Schick, zvítězil v přímém souboji o prvenství ve skupině 4:0, čímž Trpišovskému připravil nejvyšší soutěžní porážku na lavičce Pražanů.

Aktuálně druhý celek německé ligy vstřelil v obou poločasech po dvou brankách. Nejprve se dvakrát prosadil Leon Bailey a po změně stran skórovali Moussa Diaby a Karim Bellarabi.

"Hodnocení je jednoduché. Soupeř byl mnohem rychlejší, kvalitnější než my. V týmech byl obrovský rozdíl. Byla to pro nás velká škola setkání s top týmem v plné formě. Nedokázali jsme nahradit některé absence, které jsme v sestavě měli. Výsledek je jednoznačný, zasloužený. Soupeř byl úplně někde jinde než my," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci.

Věřil, že jeho tým bude Bayeru rovnocennějším soupeřem. "A to si musíme přiznat, že soupeř nastoupil bez spousty důležitých hráčů. Výkon je pro mě zklamání. Myslel jsem si, že budeme mnohem konkurenceschopnější. V obranné i útočné fázi, v držení míče, ve všem jsme zaostávali. Nebyla jediná věc, ve které bychom soupeře předčili nebo se aspoň vyrovnali. Nečekal jsem, že budeme až takhle pasivní," uvedl trenér Slavie.

"To nejdůležitější je, že jsme byli mdlí ohledně mentality, běžeckého výkonu. Nevím, jestli jsme měli respekt z prostředí, doufám, že ne. Hlavní je, že jsme strašně zaostávali v pohybu. Motivace byla velká, ale bohužel jsme to z nějakého důvodu nedokázali přenést na hřiště," prohlásil Trpišovský, jehož svěřenci předtím vyhráli v soutěži čtyřikrát za sebou včetně domácího vítězství 1:0 nad Leverkusenem, který hrál v Edenu od 22. minuty v deseti.

V pondělí se čeští mistři při losování ve švýcarském Nyonu dozví soupeře pro úvodní vyřazovací kolo, které se odehraje v únoru. "Přál bych si třeba někoho z Nizozemska, jsou tam PSV Eindhoven nebo Ajax Amsterodam. Aby to byl klub s velice dobrým jménem a zároveň abychom měli šanci postoupit. Kdybych ale měl říct jeden tým, který bych si přál, byl by to Glasgow Rangers," konstatoval bývalý kouč Žižkova a Liberce.