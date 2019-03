Zděchov (Vsetínsko) - Dospělý lev usmrtil ráno ve Zděchově na Vsetínsku svého třiatřicetiletého chovatele. Neštěstí se stalo v kotci uvnitř oploceného výběhu, který v obci stál bez stavebního povolení. Lva i lvici, kterou muž také choval, zastřelili policisté z přivolané zásahové jednotky z Brna, aby bylo možné se k chovateli dostat, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Chov šelem muži opakovaně nepovolili veterináři.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Petra Olšana utrpěl muž smrtelná zranění. Nařízena byla soudní pitva.

Otec chovatele, který událost po 7:00 oznámil policii, řekl deníku Právo, že jeho syn nebyl v kleci ze své vůle a na místě muselo dojít k trestnému činu. Policie však ČTK nic takového nepotvrdila. "Okolnosti úmrtí muže budeme nadále prověřovat, a to všechny možné verze," uvedla Javorková.

Video: Lev na Vsetínsku usmrtil chovatele, policisté zvíře zastřelili

05.03.2019, 16:15, autor: Dalibor Glück, zdroj: ČTK

Na místo vyjížděli pracovníci zlínské zoo. Policie kvůli případu kontaktovala i veterináře. Zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer uvedl, že chov lvů ve Zděchově veterináři opakovaně nepovolili. "Důvodem bylo chybějící stavební povolení na kotec s výběhem," řekl Majer.

Likvidaci zastřelených zvířat zajistí obec. Podle starosty Tomáše Kocourka je odvezou pracovníci kafilerie. Náklady odhadl starosta na několik tisíc korun. "Je to samozřejmě smutná událost, neštěstí, nicméně chovatel jí šel vstříc. Odborníci ho upozorňovali, že chov je rizikový," řekl ČTK odpoledne Kocourek.

Chovatel přivezl tehdy šestiletého lva do Zděchova v létě 2016. Na rodinných pozemcích postavil bez povolení kotec s výběhem, na což si delší dobu stěžovali někteří místní. Úřady však muži nedokázaly v nepovoleném chovu zabránit, přestože dostal několik pravomocných pokut. Předloni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu výběh odstranit. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Veterinární správa neměla možnost lva odvézt. Mohla by vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově nedělo. Stejný lev chovatele napadl už před několika lety, ještě když ho měl na Slovensku. Zraněný muž tehdy skončil v nemocnici.

S chovanou lvicí byl loni v létě chovatel na procházce, a přestože byla přivázaná, dostala se do střetu s projíždějícím cyklistou, který musel vyhledat ošetření. Protože se událost stala na komunikaci, zabývali se jí dopravní policisté. Srážku vyhodnotili jako dopravní nehodu, trestný čin se podle nich nestal.

Ministerstvo zemědělství dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by částečně mohla podobným neštěstím zabránit. Návrh chce vládě předložit do konce března, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Novela by měla platit od roku 2020. Chovatelé šelem v zájmových chovech budou muset absolvovat kurz, ministerstvo chce i zákaz takzvaných kontaktních zoo. Šelmy se také nebudou smět venčit například na vodítku na veřejných místech. Za porušení zákona má platit až půlmilionová pokuta.