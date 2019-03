Ostrava - Působení hokejistů Vítkovic ve čtvrtfinále play off nabralo rychlý spád. S Třincem nevybojovali ani jedno vítězství a po dnešní prohře 2:5 jim skončila sezona.

"Je to velké zklamání. Chtěli jsme být v této sérii důstojnějším soupeřem. Bohužel se nám nepodařilo urvat ani jeden zápas a bolí to hodně," prohlásil vítkovický útočník Jakub Lev, který v play off v osmi utkáních zaznamenal pouze jednu branku. "Nechci říkat slova jako ostuda nebo kopat nějakým způsobem do týmu. Myslím si, že každý tam udělal, co mohl. Bohužel to prostě nevyšlo, Třinec byl lepší a byl efektivnější. Tu sérii vyhrál zaslouženě," uznal Lev.

Vítkovice se celou sérii nedokázaly prosadit proti propracované třinecké hře ve středním pásmu. Šancí neměli tolik a navíc jich hodně nevyužili. "Pohořeli jsme na svých šancích, i když Třinec jich měl v sérii víc. Třinec je využíval, na rozdíl od nás. Z těch šancí, které jsme měli, jsme toho ale měli vytěžit víc. Tohle byl ten základní kámen úrazu," pronesl Lev. "Bylo ale znát, že Třinec má hodně kvalitní tým a všechny lajny jsou vyrovnané. Že může kdokoliv udeřit a rozhodnout. Bohužel v této sérii měl lepší formu a větší kvalitu než my."

Vítkovice daly ve čtyřech zápasech Třinci jen pět branek. "Bohužel play off se nám tolik nepovedlo, jak jsme si představovali a jak jsme očekávali. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších sérií play off a dalších ročníků," řekl Lev.

Nejmarkantnějším rozdílem byly přesilovky. Vítkovicím hra v početní výhodě nejde dlouhodobě a nezměnilo se to ani v play off. "Už jsem říkal, že Třinec měl větší kvalitu. Využil své šance jak v přesilovkách, tak při hře pět na pět," podotkl Lev.

Přestože Vítkovice nešly do čtvrtfinále jako favorit, s hladkým vyřazením se také nepočítalo. Podle Lva ale tým hlavní cíl splnil. "Samozřejmě bylo cílem postoupit mezi osm nejlepších. A doufali jsme, že uděláme zase krok dopředu oproti loňsku," vrátil se k loňské čtvrtfinálové sérii s Brnem, kterou Ostravané také prohráli 0:4. "Bohužel se to nepovedlo a to hodnocení... Nemyslím si, že by to byl nějaký propadák. Ale samozřejmě nemůžu ani říct, že to byla skvělá sezona," dodal Lev.