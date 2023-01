Letový provoz nad ČR loni stoupl na 550.194 letů, o 52 procent více než předloni

Praha - Letový provoz nad Českem loni stoupl na 550.194 letů, což bylo o 52 procent více než předloni. Jde o 64 procent úrovně z posledního předcovidového roku 2019, zatímco evropský průměr dosáhl 83 procent provozu roku 2019. Jedním z hlavních důvodů odlišného provozního vývoje ve vzdušném prostoru ČR byla válka na Ukrajině. Dnes to na tiskové konferenci uvedli předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos a ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.

Fotogalerie

Průměrný denní počet pohybů nad ČR dosáhl 1507 pohybů. Největším uživatelem českého vzdušného prostoru byla irská nízkonákladová společnost Ryanair, která nad Českem prolétala 14,5 milionu kilometrů. Další místa obsadily společnosti Turkish Airlines a Wizz Air. Domácí dopravce Smartwings byl největším zákazníkem podniku na Letišti Václava Havla Praha.

Vývoj objemu provozu v českém vzdušném prostoru byl odlišný, než byl evropský průměr, který dosáhl 83 procent provozu roku 2019. Důvodem je úplná absence vnitrostátní letecké dopravy v ČR, vliv války na Ukrajině a ukončení využívání souvisejících letových tratí. Významný je také vliv sankcí pro ruské a běloruské dopravce a minimální provoz ukrajinských dopravců. Z těchto důvodů šlo o průměrně 200 letů denně méně.

Letiště Praha v loňském roce odbavilo 10,734.880 cestujících, meziročně více než dvojnásobek. V roce 2021 to bylo za celý rok téměř 4,4 milionu lidí. Počet vzletů a přistání se vyšplhal přes 100.000, což je o 35 procent méně než v předcovidovém roce 2019. Letos letiště očekává 12,7 milionu přepravených cestujících, řekl Klas.

V letošním roce přibudou v Praze nové dálkové linky. Korean Air nabídne obnovené spojení do Soulu, Cyprus Airlines linku do Larnaky, Icelandair do Keflavíku, EasyJet do Lisabonu, Eurowings na Rhodos a Korfu a do Ženevy, Ryanair do Gdaňsku, Rimini a na Skiathos, Air Cairo do Marsá Alam v Egyptě a Vueling do Bilbaa. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že v únoru bude další kolo jednání s Qatar Airlines o budoucí lince do Kataru.

Podle Pose je důležité také navýšení kapacit na už existujících linkách, a to hlavně do nejvíce vytížených destinací. Zvedne se tak počet letů například do Londýna s British Airways na pět letů denně, do Paříže s AirFrance na čtyři lety denně či do Bruselu s Brussels Airlines na tři lety denně.

Od 23. února se český vzdušný prostor stane součástí Jihovýchodního evropského prostoru volných tratí SEE FRA, do kterého patří Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko, uvedl Klas. Tato změna přispěje ke snížení emisí a spotřeby paliva a zkrácení letových tratí. Podstatný bude podle Klase také nový hlavní systém pro řízení letového provozu TopSky.