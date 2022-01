Praha - Letový provoz nad Českem loni klesl na 361.522 letů, což je asi o 18.000 méně než předloni Oproti období před krizí jde o pokles zhruba o 57 procent, zároveň je to nejméně za téměř 20 let. Oznámilo to Řízení letového provozu (ŘLP). Ještě výrazněji oslabil provoz během krize na tuzemských letištích.

Provoz loni dosáhl mírně nad úroveň roku 2002, kdy dispečeři zaznamenali celkem 353.211 letů.