Letový provoz nad ČR loni klesl na 361.522 letů, o 57 % méně než před krizí

Praha - Letový provoz nad Českem loni klesl na 361.522 letů, což je asi o 18.000 méně než předloni Oproti období před krizí jde o pokles zhruba o 57 procent, zároveň je to nejméně za téměř 20 let. Oznámilo to Řízení letového provozu (ŘLP). Ještě výrazněji oslabil provoz během krize na tuzemských letištích.

Letový provoz nad ČR loni dosáhl mírně nad úroveň roku 2002, kdy dispečeři zaznamenali celkem 353.211 letů. Pokles provozu v českém vzdušném prostoru byl ještě markantnější, než byl evropský průměr. Ten dosáhl loni úrovně 56 procent provozu roku 2019. Celkem dispečeři v evropském vzdušném prostoru evidovali 6,2 milionu letů proti 11,1 milionu pohybům v roce 2019. Naopak v Česku byl loňský provoz na přibližně 43 procentech provozu z roku 2019.

Podle ŘLP je důvodem odlišného provozního vývoje nad Českem především úplná absence vnitrostátní letecké dopravy a také využívání přímých letových tratí mimo české území kvůli aktuálního dostatku kapacit v Německu a Rakousku. Vliv mají také změny a dostatek kapacit na tratích přes severní Atlantik do severoamerických destinací.

"Od roku 2021 jsme určitě očekávali mnohem víc. S ohledem na přetrvávající omezení se civilní letecká doprava nevrátila ani zdaleka do předcházející kondice. Nadále však bereme celý tento vývoj i jako příležitost k zásadní modernizaci našich technologií i přípravě klíčových profesí na návrat provozu k předchozím hodnotám, který by měl nastat nejpozději v roce 2025," uvedl generální ředitel ŘLP Jan Klas.

Ještě výraznější dopady má nyní covidová krize na provoz tuzemských letišť. Pražské letiště Václava Havla loni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. Meziročně to bylo o téměř pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru, kdy v roce 2019 letiště odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů.

Omezení letecké dopravy se projevilo i v hospodaření ŘLP. Předloni státní podnik zaznamenal ztrátu 1,4 miliardy korun. Poprvé tak ve své historii skončil ve ztrátě, například v roce 2019 měl hrubý zisk 238 milionů korun. Výnosy firmy za předloňský rok činily 1,84 miliardy korun, meziročně o 56 procent méně. Hospodaření za rok 2021 firma zatím vyčíslené nemá, od letoška však zvýšilo dopravcům některé poplatky za své služby.