Letouny F-35 by měly podle armády sloužit dalších nejméně 40 let

Čáslav (Kutnohorsko) - Bojové letouny F-35, o jejichž pořízení začala česká vláda vyjednávat s vládou Spojených států, by měly plnit požadavky armády dalších 40 let. Novinářům to dnes při návštěvě vojenského letiště v Čáslavi, kde by měly mít letouny takzvané páté generace v budoucnu základnu, řekl náčelník generálního štábu a zástupce vyjednávacího týmu pro pořízení letounů F-35 Karel Řehka. Čáslavské letiště navštívil jako první vojenský útvar od svého nástupu do funkce v červenci.

Vláda minulý týden pověřila ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) zahájením vyjednávání o pořízení 24 bojových letounů F-35 Lightning. Tento typ letounů páté generace vyšel podle Řehky nejlépe ve studii, kterou si nechala česká armáda na doporučení vlády zpracovat. Studie posuzovala sedm typů strojů ze čtyř států. "F-35 nám nevyšel jako nejdražší varianta, byly zde i dražší varianty," řekl ředitel odboru rozvoje vzdušných sil ministerstva obrany Jan Susekar. Ceny a další detaily o letounech, které studie hodnotila, jsou podle něj předmětem obchodního tajemství. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun.

Při výběru byly podle Řehky nejdůležitější schopnosti letounů, například zachytitelnost na určitou vzdálenost, možnosti nesení výzbroje, cena je zatím ve studii pouze orientační. Do Česka by měl během vyjednávání přijet americký tým, který představí například požadavky na infrastrukturu. Podle Řehky bude muset být uzpůsobena v každém případě bez ohledu na typ letounů. "Z hlediska navýšení na dvě letky a toho, že se jedná o nový typ letounu, určitě bude potřeba upravit infrastrukturu," řekl Řehka. Modernizace se podle něj dotkne i letiště v Čáslavi.

Podle Řehky je výběr letounů, které v budoucnu nahradí aktuálně využívané švédské gripeny, součástí dalších plánů na budoucí podobu taktického letectva po roce 2021. Česká republika má na využívání gripenů smlouvu do roku 2027, poté může využít dvouletou opci.

O pořízení bojových letounů bude vláda jednat do října 2023, pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, mohou být další způsoby řešení. V českém vyjednávacím týmu budou zástupci ministerstev obrany, zahraničních věcí, financí a průmyslu a obchodu.