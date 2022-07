Letouny Canadair se z Hřenska v pátek vrací do Itálie, hasiči hledají náhradu

Hřensko (Děčínsko)/Praha - Dvojice italských letadel, která pomáhají s hašením požáru v Národním parku České Švýcarsko, se v pátek vrátí do Itálie. Důvodem návratu jsou požáry na Apeninském poloostrově, do jejichž hašení se letadla musí zapojit. ČTK to řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Letouny Canadair CL-415 se do hašení požáru v okolí Hřenska naplno zapojily dnes.

Rozhodnutí o návratu letadel do Itálie bylo podle Vlčka neočekávané. Hasiči podle něj nyní hledají alternativy k italským hasičským strojům.

Letadla Canadair jsou schopná pojmout až 6000 litrů vody, kterou nabírají přímo za letu. Podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mělo jejich nasazení představovat průlom v boji s požárem, který v Českém Švýcarsku od neděle zasáhl plochu kolem 1200 hektarů.