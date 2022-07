Letouny Canadair se z Hřenska v pátek vrací do Itálie, hasiči hledají náhradu

Hřensko (Děčínsko)/Praha - Dvojice italských letadel, která pomáhají s hašením požáru v Národním parku České Švýcarsko, se v pátek vrátí do Itálie. Důvodem návratu jsou požáry na Apeninském poloostrově, do jejichž hašení se letadla musejí zapojit. ČTK to dnes řekl ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Letouny Canadair CL-415 se do hašení požáru v okolí Hřenska naplno zapojily dnes.

Rozhodnutí o návratu letadel do Itálie bylo podle Vlčka neočekávané. Hasiči podle něj nyní hledají alternativy k italským hasičským strojům. O zapůjčení letadel jednají se Španělskem a Švédskem, řekl Vlček České televizi.

Dvě letadla Canadair přiletěla z Itálie do Česka ve středu. Do hašení požárů v okolí Hřenska se naplno zapojila dnes. Vodu nabíranou z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem shazovala v oblasti Hlubokého dolu mezi Hřenskem a Jetřichovicemi. Canadairy se podle Vlčka mezi Miladou a parkem otočily za hodinu asi čtyřikrát, cesta jim trvala přibližně 17 minut.

Letadla Canadair jsou schopná pojmout až 6000 litrů vody, kterou nabírají přímo za letu. Podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mělo jejich nasazení představovat průlom v boji s požárem, který v Českém Švýcarsku od neděle zasáhl k dnešku plochu kolem 1200 hektarů.

Kromě italských leteckých speciálů pomáhají hasičům se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu vrtulníky s vaky na vodu. Armáda dnes nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko.