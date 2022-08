Letouny Canadair opět pomáhají s hašením požáru v Českém Švýcarsku

Hřensko (Děčínsko) - Dva speciální letouny Canadair z Itálie se dnes odpoledne opět zapojily do hašení lesního požáru v Českém Švýcarsku. V 15:30 vzlétly z letiště ve Vodochodech a nad Českým Švýcarskem, kde třináctý den bojuje 1000 hasičů s rozsáhlým lesním požárem, nejprve provedli piloti průzkum. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Vodu letadla opět nabírají z jezera Milada u Ústí nad Labem, které je pro veřejnost od minulého čtvrtka zavřené. Před týdnem letadla zasahovala v národním parku poprvé, poté se vrátila zpět do Itálie, kde také vypukl požár.

Canadairy pojmou až 6000 litrů vody. Vystřídaly dva švédské letouny Air Tractor, které dokážou nabrat o polovinu vody méně než italské speciály. S hašením pomáhaly týden, dnes odpoledne se vrátily do Švédska.

"Budou shazovat v oblasti Křídelních stěn. To je pro nás velké plus, protože stroje pojmou velké množství vody a ta dynamika, kterou hasí, je pro nás velmi důležitá," uvedl Kavka. Hasiči museli před příletem letounů zkoordinovat vrtulníky, které létají jak na české, tak německé straně. Létají v řadě za sebou a postupně shazují vodu na stejné místo.

„Vyrazili jsme dnes ráno, jakmile to bylo možné, a letěli jsme sem zhruba tři hodiny. Teď jsme připraveni pomoct vašim hasičům v pohraničí,“ řekl České televizi (ČT) italský pilot Francesco Morgante. Jak dlouho v Česku italská letadla zůstanou, záleží podle něj na zdejších úřadech. „Rozhodnutí ale bude také na naší zemi a Evropské komisi. Záleží na tom, jak bude vypadat požár, a taky situace po celé Evropě,“ dodal.

V noci a dnes ráno hasiči objevili nové ohnisko nad Hřenskem, kde se nikdy před tím neobjevilo. Hasiči ho do rána zlikvidovali, může se ale stát, že se ohnisko objeví znovu. Hasiči počítají také s tím, že se objeví nová ohniska i někde jinde. Jednotky se tak přesouvají podle potřeby.

Právě kvůli mnoha skrytým ohniskům, která se šíří kořenovým systémem, se s likvidací zatím nepočítá. Měla být vyhlášena dnes, ale i kvůli nepřízni počasí, tedy vedru a suchu, se termín posunul. Na místě proto zůstává dál asi 1000 hasičů, kteří se častěji střídají, aby předešli kolapsům. V Hřensku také zůstávají zdravotníci se záchranným vozidlem Golem, které navíc zajišťuje PCR testování velicího štábu, kde se tento týden potvrdila u několika jeho členů nákaza covidem-19. Zdravotníci se starají hlavně o zasahující hasiče, dnes se tři lehce zranili.

Evakuovaní obyvatelé Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky se budou moct vrátit domů, až hasiči vyhlásí likvidaci. Značně poničené jsou soutěsky, jejichž provoz pro obec představuje hlavní zdroj příjmů. Ve čtvrtek se byl na místo podívat starosta Zdeněk Pánek, podle něj jsou zničené přístupové cesty a plavební dráha. Stav skalních útvarů budou muset posoudit geologové. Jak na cestách, tak ve vodě je množství spadaných stromů a větví, přístup do soutěsek je zatarasený, řekl dnes Pánek novinářům. Zdevastované je podle starosty i zábradlí a pochozí plochy v blízkosti dolního přístaviště jsou ohořelé, poškozené je nástupiště do Edmundovy soutěsky. Srubová stavba jako zázrak ničivý požár ustála. Starosta doufá, že sezona bude obnovena ještě letos. Podle něj záleží hlavně na práci geologů. S verzí, že by se soutěsky letos neotevřely, nepočítá.

Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček ve čtvrtek řekl, že se turisté podívají do soutěsek za několik let. Pánek uvedl, že se hlásí dobrovolníci a i Hřensko má své pracovníky, kteří si například s rozřezáním stromů ve vodní cestě poradí. Podle něj půjde o mravenčí práci a také investici za několik set tisíc korun.