Letounem Mrija, který rozstříleli Rusové, se lze znovu proletět. Ve hře

Kyjev - Ukrajinským letounem An-225 Mrija, jehož jediný létající kus býval největším nákladním letadlem na světě, než jej Rusové před rokem rozstříleli, se lze znovu proletět. Zatím ale jen virtuálně v nové verzi počítačové hry Microsoft Flight Simulator. Výtěžek z jejího prodeje má posloužit ke stavbě skutečného letounu, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na výrobce letounu, společnost Antonov.

Ta k nové hře také přispěla. Velitel posádky An-225, firemní šéfpilot Dmytro Antonov a piloti Kyrylo Volegov, Jevhen Bašynskyj a palubní inženýr Serhij Nečajev si mohli vyzkoušet virtuální stroj, aby let s ním co nejvíce odpovídal skutečnosti.. Tým vyvíjející novou hru například studoval i zvukové záznamy, aby hluk motorů obřího letounů byl i ve hře co nejrealističtější.

Letoun An-225 Mrija byl postaven na Ukrajině ještě za Sovětského svazu, první let uskutečnil v roce 1988. Ruská vojska jej zničila loni 25. února při útoku na letiště Hostomel u Kyjeva. Ukrajinské úřady usilují o obnovení letadla za pomoci druhého exempláře, který nikdy nebyl dokončen.

Nová aplikace k Microsoft Flight Simulator se prodává 19.99 dolaru (asi 445 Kč), poznamenala stanice BBC.

Antonov An-225 Mrija, jehož jméno ukrajinsky znamená sen, byl nejdelším a zároveň nejtěžším letounem, jaký kdy byl zkonstruován. Na délku měřil 84 metrů a rozpětí křídel činilo 88,4 metru. Samotný letoun vážil 250 tun a jeho maximální vzletová hmotnost, tedy včetně nákladu a paliva, činila 640 tun. Plně naložená dokázala Mrija uletět kolem 4500 kilometrů. Navržena byla pro přepravu sovětského raketoplánu a části nosné rakety, vyroben byl pouze jediný stroj. Druhý rozestavěný kus už nebyl dokončen.

Jediný exemplář An-225 byl v roce 1994 odstaven právě na letišti v Hostomelu, kde postupně chátral. Po roce 2000 však stroj prošel rozsáhlou modernizací, znovu vzlétl v roce 2001. Od té doby sloužil jako komerční letoun, který společnost Antonov Airlines pronajímala ke vzdušné přepravě nadměrných nákladů, jako jsou např. buldozery, bagry, jiná letadla nebo turbíny, zapojil se i do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu.

Šestimotorový obr několikrát přiletěl i do Česka. Poprvé se tak stalo v roce 1989, když se vracel s raketoplánem Buran připevněným k trupu z letecké přehlídky v Paříži.