Letoun Smartwings nouzově přistál na letišti v Budapešti

Budapešť - Letoun české společnosti Smartwings musel dnes krátce po startu kvůli podezření na poškozený podvozek nouzově přistát zpět na letišti v Budapešti. Informovala o tom agentura MTI s odvoláním na mluvčího letiště Ference Liszta a ČTK událost potvrdila mluvčí Smartwings. Letoun, který mířil do egyptského rudomořského letoviska Hurgady, bezpečně přistál a nikdo nebyl zraněn. Stroj typu Boeing 737-400 měl na palubě 151 cestujících a devět členů posádky.

Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové šlo o charterový let pro maďarské cestovní kanceláře. "Posádka letounu se rozhodla pro návrat na letiště v Budapešti z důvodu podezření na poškození pneumatiky podvozku během vzletu. Letadlo bezpečně přistálo," potvrdila Dufková. Posádka podle ní jednala v souladu s přísnými bezpečnostními a provozními předpisy. Firma poté na let z Budapešti do Hurgady nasadila jiné letadlo.

Společnost Smartwings musela v březnu odstavit letouny typu Boeing 737 MAX, kterých vlastní sedm. Dalších devět strojů tohoto typu měla původně převzít do léta. Provoz letadel Boeing 737 MAX zakázala po nehodě stejného stroje v Etiopii Evropská agentura pro bezpečnost létání.