Letoun, který má převézt Navalného, odletěl z Německa

Berlín - Letecký speciál, který má z ruského Omsku převést do Berlína opozičního předáka Alexeje Navalného trpícího příznaky otravy, odstartoval v dnešních ranních hodinách z Německa. K převozu do berlínské nemocnice Charité, který by se měl uskutečnit ještě dnes, udělily ruské úřady veškerá potřebná povolení, sdělil agentuře DPA Navalného spolupracovník a filmový producent Jaka Bizilj.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník letěl ve čtvrtek ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován. Nyní je v bezvědomí, napojený na plicní ventilaci.

Navalného mluvčí Kira Jarmyšová uvedla, že opozičník byl otráven patrně látkou přimíchanou do čaje. Podle lékařů je otrava jednou z zvažovaných možností.

Německá kancléřka Angela Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta "jakákoliv lékařská pomoc" ve Francii nebo v Německu.

Bizilj, který již v minulosti organizoval převoz zřejmě rovněž otráveného člena protestní hudební skupiny Pussy Riot Pjotra Verzilova, deníku Bild dříve sdělil, že letoun s první pomocí a specialisty na pacienty v bezvědomí by měl Navalného převézt do Berlína ještě dnes ráno, pokud to stav pacienta bude umožňovat.