Letoun Jak-40 se v Kunovicích přesunul z letiště do muzea

Nadšenci z Leteckého muzea Kunovice stěhují 13. února 2021 vládní letoun Jak-40 z kunovického letiště do areálu muzea. ČTK/Glück Dalibor

Kunovice (Uherskohradišťsko) - Letecké muzeum v Kunovicích na Uherskohradištsku využilo ráno mrazivé počasí k přesunu bývalého vládního letounu Jak-40 ze sousedního letiště do areálu muzea. Díky zmrzlé půdě mohli nadšenci do letadel přesunout stroj po zemi pomocí traktoru na určené místo. Trasu dlouhou asi dva kilometry zvládli za necelou hodinu. "Trošku jsme se toho báli, ale počasí nám přálo, vše šlo hladce," řekl ČTK vedoucí muzea Martin Hrabec.

Před přesunem museli jeho organizátoři trasu do detailu naplánovat, odstranit všechny překážky, komplikací bylo několik plotů a bran, kterými musel letoun projet a muselo v nich být dostatek místa na křídla. Místy bylo k dispozici jen několik volných centimetrů. Podle Hrabce se však povedlo vymyslet podpěry na pístnici tlumiče, díky nimž se letadlo zvedlo ještě o asi sedm centimetrů.

"Všechny brány, kterých jsme se báli, jsme projeli úplně hladce. I manévrování do muzea, kde je to hodně zúžené a ještě je tam elektrická přípojka, které jsme se museli vyhnout, traktorista Michal, to je borec, krásně obkroužil," uvedl Hrabec. Náročné je také najet s koly letadla na tři připravené body, na kterých poté letadlo stojí.

Stroj Jak-40 stál na letišti společnosti Aircraft Industries v Kunovicích od loňského října. Muzeum muselo nejdříve vystěhovat všechna letadla, aby se Jak-40 dostal na stanovené místo vedle dalšího někdejšího vládního letounu Tu-154, takzvaného naganského expresu, na jehož palubě slavili čeští hokejisté v roce 1998 olympijské zlato. Pracovníci muzea dnes musí také na místa vrátit další letadla, proto potřebovali velký mráz, aby se kola nebořila do země. Exponáty budou letos jinak rozestavěné.

Jak-40 je malý sovětský dopravní letoun, jehož prototyp poprvé vzlétl v roce 1966. V Československu tato letadla létala jak u armády, tak u ČSA a ministerstva vnitra. Letoun, který bude novým exponátem muzea, tehdejší Sovětský svaz dodal pro potřeby Leteckého oddílu federálního ministerstva vnitra v roce 1979. S imatrikulací OK-BYK stroj létal až do roku 1998. Později patřil pod Vzdušné síly Armády ČR. Z aktivní služby byl slavnostně vyřazen loni v září. Následně jej získalo Technické muzeum v Brně, které letadlo zapůjčilo Leteckému muzeu v Kunovicích.

"Jak letadlo trochu rozmrzne, uděláme nástupní místo, zpevněný plácek. Bude třeba také letadlo připravit pro návštěvníky," uvedl Hrabec. V interiéru bude například zábrana, aby se návštěvníci nedostali do kabiny.