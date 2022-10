Letošním laureátem Sacharovovy ceny europarlamentu je ukrajinský lid

Štrasburk - Letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se stal "statečný ukrajinský lid". Oznámila to dnes předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Ukrajina se už od konce února brání agresi sousedního Ruska. O letošním držiteli ceny rozhodli lídři parlamentních politických skupin a předsedkyně EP. Slavnostní předání se uskuteční ve Štrasburku 14. prosince.

Sacharovovu cenu si podle Metsolaové nikdo nezaslouží víc než Ukrajinci. Předsedkyně europarlamentu v této souvislosti uvedla, že svět v posledních devíti měsících viděl Ukrajince bránit svou zemi, svobodu, domovy a své rodiny. "Ukrajinci také riskují své životy za Evropu, aby hájili hodnoty, které všichni vyznáváme: svobodu, demokracii a právní stát," řekla maltská politička. "Toto ocenění je určeno Ukrajincům, kteří bojují na místě. Těm, kteří byli nuceni uprchnout. Těm, kteří ztratili své příbuzné a přátele. Všem těm, kteří se postavili a bojují za to, v co věří. Vím, že statečný ukrajinský lid se nevzdá a my také ne," doplnila.

Ocenění vyzdvihuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho odvahu a oddanost lidem na Ukrajině a připomíná také jednotlivce, zástupce iniciativ občanské společnosti a státních a veřejných institucí včetně ukrajinské pohotovostní služby.

Zelenského a ukrajinský lid na cenu navrhli zástupci tří početně nejsilnějších frakcí v EP - lidovců, socialistů a liberálů. Mezi finalisty byli také spoluzakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange či Komise pravdy v Kolumbii, která hájí práva obětí tamní občanské války.

Europarlament uděluje cenu nesoucí jméno předního sovětského disidenta Andreje Sacharova každoročně od roku 1988, a to jednotlivcům či organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. Pojí se s ní finanční odměna 50.000 eur (přes 1,2 milionu Kč).

Mezi laureáty Sacharovovy ceny patří řada významných osobností, například jihoafrický bojovník za lidská práva a pozdější prezident Nelson Mandela, barmská politička Do Aun Schan Su Ťij nebo vůdčí osobnost pražského jara z roku 1968 Alexander Dubček. Loni cenu jménem svého otce vězněného ruského opozičníka Alexeje Navalného v parlamentu ve Štrasburku převzala jeho dcera.