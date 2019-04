Praha - Tradiční přehlídka filmů pro děti Zlín Film Festival udělí nové ocenění za práci v dětské filmové tvorbě. Držitel první Ceny Karla Zemana - zvláštní ceny poroty za vizuální ztvárnění filmu bude oznámen v průběhu festivalu. Ocenění bude udělováno v kategorii evropských debutů. Novináře o tom informovali zástupci festivalu.

Zlínský festival udělí také tradiční Cenu Grand Prix Zlín Film Festival za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež. Cenu si z festivalu odveze výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

O udělení Ceny Karla Zemana bude rozhodovat mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty. V této kategorii zlínský festival uděluje také Cenu Evropa - za nejlepší evropský debut.

"Soutěž evropských debutů má dohromady devět snímků, které budou v České republice uvedeny poprvé," řekla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Letošní 59. ročník se uskuteční ve Zlíně od 24. května do 1. června. Tématem je cestování a objevování. Diváci uvidí 280 filmů z 51 zemí. Součástí festivalu budou besedy s cestovateli a téma objevování se bude prolínat i doprovodným programem festivalu. Festival je nejstarší a nyní největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě.

Karel Zeman byl český filmový režisér, výtvarník, loutkař, animátor a reklamní grafik. Známé jsou jeho filmy Vynález zkázy, Cesta do pravěku, Bláznova kronika či série filmů s panem Prokoukem. Jím používané filmové triky vešly do dějin filmu a dnes patří k základní abecedě tvorby filmových iluzí. Snímek Cesta do pravěku nedávno prošel digitálním restaurováním a v nových barvách byl 3. dubna po 64 letech od první premiéry uveden do kin.