Praha - Do soutěže 55. ročníku mezinárodního festivalu Zlatá Praha se přihlásilo 87 televizních hudebních a tanečních pořadů a filmů ze 14 zemí. Návštěvníci je budou moci zhlédnout mezi 19. a 22. zářím na Nové scéně Národního divadla (ND), stejně jako dalších pět filmů a pořadů z nesoutěžní sekce. Součástí akce bude doprovodný program. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel festivalu a výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Festival nabídne například portréty Franca Zeffirelliho nebo Leonarda Bernsteina, balety a opery jako Louskáček nebo Don Giovanni. "Vedle toho nás Švédský rozhlasový sbor zavede pětadvacet metrů pod zem, aby zazpíval v prvním jaderného reaktoru ve Švédsku, nebo baletní soubor CNC Ballet de Lorriaie na fotbalové hřiště," uvedl Motl. Nejvíce filmů (24) bylo přihlášeno z Německa.

"Praha se bez nadsázky stává hlavním městem televizní, divadelní a baletní produkce na světě. Spektrum filmů je obrovské, od těch nejdelších, jako je například 235 minut trvající Don Carlos, až po nejkratší snímek z cyklu Můj pokus o mistrovský opus," doplnil Motl.

Festival uvede ve středu 19. září operní pěvec Štefan Margita, který si na pódium pozve několik hostů, například Hanu Zagorovou a Martina Chodúra. "S Hanou Zagorovou spolu téměř nevystupujeme, bude to jedno z mála vystoupení, kde si zazpíváme duet," řekl Margita. Ve čtvrtek na Nové scéně předvede hudebně-divadelní inscenaci Amerika skupina Kafka Band, jako pocta režiséru Petru Weiglovi bude promítáno filmové zpracování Rusalky v podání Magdy Vášáryové.

V pátek večer diváci budou moci zhlédnout premiéru televizního zpracování komorní opery Bohuslava Martinů Čím lidé žijí. Festival zakončí v sobotu od 20 hodin slavnostní předávání cen.

Zlatá Praha se nebude konat jen na Nové scéně. Například na piazzetě ND v pátek zatancují hvězdy pořadu StarDance. V sobotu bude tzv. Zlatý den, kterým bude provázet herec Vladimír Polívka, a nabídne bubenická a akrobatická vystoupení, koncerty, workshopy nebo ukázky baletních repertoárů. Program se uskuteční i v historické budově ND, Klubu Lávka i dalších místech.