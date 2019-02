Praha - Letošní zimní údržba silnic a chodníků bude dražší než v předchozích letech, shodují se správci komunikací. Výdaje krajským silničářům a městům vzrostly především v lednu, kdy několikrát hustě sněžilo a také se střídaly noční mrazy a denní oblevy, což je na údržbu silnic náročné.

Výrazně dražší než minulou zimu bude zimní údržba v Libereckém kraji, který je z velké části horskou a podhorskou oblastí. Jen kraj už stála údržba silnic druhé a třetí třídy od listopadu do konce ledna 91,3 milionu korun, bezmála o pětinu víc než před rokem. Podobně jsou na tom v Liberci nebo podhorském Jablonci nad Nisou, kde museli v lednu kvůli množství sněhu vyhlásit na šest dní kalamitní stav.

V Ústeckém kraji hodnotí silničáři zimu jako velmi náročnou, udržovat sjízdné silnice se daří jen díky velkému nasazení lidí. Práci jim ztěžují neukáznění řidiči. Do hor vyrážejí i při silném větru, kdy je na tam bílá tma. Jedno auto pak může zabránit průjezdu sypače. "Musí tam pak zajet traktorová škrabka nebo si najmeme místní stroje, což údržbu prodražuje," uvedla náměstkyně ředitele krajských silničářů Lenka Holovská.

Také v Karlovarském kraji je už nyní jasné, že silničáři i města spotřebovali více soli i najezdili více kilometrů na údržbu. Jaké budou zvýšené náklady ale zatím jen odhadují, zimní údržba je totiž u většiny měst i kraje součástí celoročních nákladů na údržbu silnic. Kvůli přívalům sněhu platil v Božím Daru od 11. do 16. ledna kalamitní stav.

Ten platil v minulém týdnu i ve středočeském Kladně. Podle mluvčí radnice Štěpánky Filipové už nyní se dá předpokládat, že celkové náklady na zimní údržbu výrazně stoupnou.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) pociťuje nedostatek německé soli, způsobený kalamitami na silnicích v Německu a Rakousku. "Letošní zima je trochu větší, záleží ještě na průběhu února, který bývá nevyzpytatelný," uvedl provozní ředitel SÚS Radek Šíma. Za nejhorší dny označil minulou sobotu a neděli, ale také tento čtvrtek a pátek, kdy museli silničáři vytahovat zapadlé vlastní údržbové vozy.

Stejné množství posypového materiálu jako za celou minulou zimu spotřebovali do začátku února jihočeští silničáři. Na nárůstu spotřeby se podepsalo především počasí v lednu, kdy se střídaly noční mrazy a denní oblevy. Zatím není jasné, kolik bude silničáře letos zimní sezona na jihu Čech stát. O desítky milionů by měla být dražší zimní údržba na Vysočině. Už v polovině ledna měli krajští silničáři výkony přibližně o čtvrtinu vyšší než byl průměr za celé zimní sezony minulých pěti let. V kraji se roční náklady na zimní údržbu pohybují kolem 200 milionů korun.

V Královéhradeckém kraji stojí zatím zimní údržba v souhrnu o miliony korun více než za stejné období loňské zimy. Výdaje krajským silničářům a městům vzrostly především v lednu, kdy region několikrát zasáhlo silné sněžení. Kraj ani žádné město ale nemusely vyhlásit kalamitní stav. V sousedním Pardubickém kraji už nyní dosáhli loňské spotřeby posypů.

V Jihomoravském kraji už silničáři posypový materiál raději dokupovali do zásoby. Během některých mírnějších zim jim přitom ve skladu ještě obvykle část zůstala. Dosavadní zima také výrazněji zhoršuje stav silnic. "Nejhorší jsou současné dny, kdy je odpoledne nad nulou a v noci mrzne. Největší výtluky opravujeme ještě studenou obalovanou směsí, ale je to jen provizorní," řekl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Ve Zlínském kraji byla lednová zimní údržba silnic nižších tříd nejdražší za posledních devět let. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) stála přes 61 milionů korun. Za celý loňský leden dosáhly náklady na zimní údržbu krajských silnic částky 26,8 milionu korun, v roce 2017 to bylo 32 milionů a o rok dříve 35,9 milionu korun.

Vyšší náklady budou mít i správci silnic v Olomouckém kraji, vyčísleny budou až na konci sezony. Už nyní je ale jasné, že kvůli četnějšímu a vydatnějšímu sněžení posílají do terénu techniku i personál častěji než obvykle. V Moravskoslezském kraji činí meziroční nárůst za období do konce ledna více než třetinu.