Letošní účast v prvním kole voleb prezidenta je dosud nejvyšší

Praha - Letošní účast v prvním kole - 68,2 procenta - je vůbec nejvyšší ve volbách prezidenta. Historicky je to od vzniku samostatné ČR třetí nejvyšší účast po volbách do Sněmovny v letech 1996 a 1998, kdy přišlo hlasovat 76,4 a 74 procent voličů. K volbám nyní přišlo 5,62 milionu lidí, to je zhruba o 450.000 více než v prvním kole před pěti lety a deseti lety, kdy byla účast v prvním kole 61,3 a 61,9 procenta. Dosud nejvíce lidí - téměř 5,57 milionu, což bylo 66,6 procenta voličů - přišlo vybírat prezidenta před pěti lety ve druhém kole, kdy se ve finále rozhodovalo mezi pozdějším vítězem Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Srovnání volební účasti ve volbách a referendech samostatné ČR od roku 1993 (pouze řádné volby; řazeno od nejvyšší účasti; pouze 15 nejvyšších účastí):

Účast (pct) Rok Typ voleb 76,4 1996 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 74,0 1998 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 68,2 2023 Prezidentské (1. kolo) 66,6 2018 Prezidentské (2. kolo) 65,5 2021 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 64,5 2006 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 62,6 2010 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 62,3 1994 Komunální 61,9 2018 Prezidentské (1. kolo) 61,3 2013 Prezidentské (1. kolo) 60,8 2017 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 59,5 2013 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 59,1 2013 Prezidentské (2. kolo) 58,0 2002 Parlamentní (do Poslanecké sněmovny) 55,2 2003 Referendum (o přistoupení ČR k EU)