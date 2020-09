Letošní srpen byl v Klementinu osmý nejteplejší za 246 let

Praha - Letošní osmý kalendářní měsíc se v pražském Klementinu zařadil mezi pět procent nejteplejších srpnů od roku 1775. Průměrná měsíční teplota 22,1 stupně Celsia byla o 1,8 stupně vyšší než průměr z let 1981 až 2010. Údaje dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu. Celé letošní meteorologické léto, tedy období od začátku června do konce srpna, patřilo v Klementinu mezi sedm procent nejteplejších za posledních 246 let.

Letošní srpen se umístil na osmém místě od roku 1775. Oproti průměru z let 1775 až 2014 bylo téměř o tři stupně tepleji.

Nejvyšší průměrná denní teplota druhého prázdninového měsíce letošního roku naměřili v Klementinu ve dnech 9. a 13. srpna, a to shodně 26,9 stupně. Nejchladnější byl 4. srpen s průměrnou teplotou 16,3 stupně Celsia.

Úplně nejteplejší srpen v klementinských záznamech je z roku 1807. Průměrná teplota se tehdy dostala nad 25 stupňů Celsia. Druhý nejteplejší srpen s průměrnou teplotou 24,4 stupně naměřili meteorologové před pěti lety. Třetí příčka patří srpnu 2018 s průměrnou teplotou 23,7 stupně. Naopak nejchladněji bylo v roce 1833, kdy se průměr dostal pouze na 15,8 stupně.

Letošní léto jako celek se s průměrnou teplotou 21,1 stupně Celsia dělí o 13. až 15. příčku v historii klementinských měření. Ve srovnání s normálem z let 1775 až 2014 bylo letos období od června do srpna o 2,1 stupně teplejší. "Za posledních deset let se však toto léto řadí mezi průměrné," poznamenal meteorolog ČHMÚ Pavel Jůza.

Dosud nejteplejší léto od roku 1775 bylo v Klementinu naměřeno loni, kdy se průměrná teplota dostala na 22,9 stupně. Druhé nejteplejší bylo v roce 2018 s průměrnou teplotou 22,7 stupně. Třetí bylo léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia.

Podle měření v pražské Libuši se letošní léto vyznačovalo nízkým počtem extrémů. Nevyskytly se v něm teploty nad 35 stupňů ani pod 15 stupňů Celsia. Takových let přitom bylo za poslední půlstoletí pouze sedm, uvádí ČHMÚ na twitteru.

Nejchladnější léto od roku 1775 naměřili v Klementinu v roce 1844. Teplotní průměr byl 16,4 °C, tedy o 4,7 stupně nižší než letos.

Pravidelná meteorologická měření na klementinské hvězdárně začala v roce 1752. Záznamy o teplotách a tlaku vzduchu jsou však až do roku 1774 značně neúplné. Za počátek klementinské řady se proto považuje rok 1775. Zcela bez mezer jsou ale údaje až od začátku roku 1784.