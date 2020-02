Letošní Soundtrack otevře 27. srpna Miro Žbirka s filharmoniky

Praha - Letošní 5. ročník festivalu Soundtrack Poděbrady zahájí 27. srpna koncert Mira Žbirky za doprovodu jeho kapely, symfonického orchestru a velkoformátové projekce. Program do 30. srpna dále nabídne písničkový film režiséra Filipa Renče Rebelové a bondovku Skyfall, taneční show Hvězdy StarDance nebo pohádku Lotrando a Zubejda s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Ve středočeských lázních bude hlavní hudební program v klimatizované mobilní hale. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Markéta Mohoritová.

Žbirkův koncertní program nazvaný Symphonic & Film přinese nejen písně, ale připomene i některé milníky jeho života. "Jediný symfonický koncert v letošním roce odehrajeme právě na Soundtracku. Poprvé vystoupíme s Filharmonií Hradec Králové pod vedením našeho dvorního dirigenta pana Adriána Kokoše. Pro diváky máme hned několik překvapení v playlistu i ve vizuálním zpracování projekcí," uvedl Žbirka.

Na hlavním pódiu písničkový retrofilm Rebelové přenese diváky do horkého léta roku 1968. Ve scénickém zpracování zazní hity jako Ššš, Pátá, Mně se líbí Bob a Oliver Twist v podání původních představitelů Zuzany Norisové, Betky Stankové, Jan Révaie a dalších. Snímek získal dva České lvy za zvuk a kostýmy. Zahraničním hitem festivalu bude velkoformátová projekce filmu Skyfall. Druhý díl série James Bond Concert Series nabídne Daniela Craiga jako agenta 007 s živou hudbou v podání Filharmonie Hradec Králové pod vedením nizozemského dirigenta Ernsta von Tiela. Ten se festivalovému publiku představil již loni jako dirigent představení Amadeus Live.

Víkendová odpoledne v koncertní hale budou patřit milovníkům tance a pohádek. Sobotní taneční show Hvězdy StarDance aneb Když hrdinové tančí představí známé tváře televizního pořadu. Nedělní program uvede pohádku Lotrando a Zubejda s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Kromě představení v koncertní hale nabídne festival i doprovodný program. Více informací se nachází na https://soundtrackfestival.cz/.

Loňský program festivalu zahájila koncertní verze snímku Šakalí léta režiséra Jana Hřebejka. Cenu festivalu za celoživotní přínos obdržel autor hudby k filmu zpěvák Ivan Hlas. Soundtrack dále nabídl mimo projekci Amadea režiséra Miloše Formana za doprovodu živého orchestru a sboru premiéru koncertního provedení muzikálu We Will Rock You s hity skupiny Queen.