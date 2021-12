Letošní silvestr je nejteplejší od roku 1935, bylo přes 15 stupňů

Praha - Letošní silvestr je nejteplejším v Česku za skoro 90 let. V Děčíně a Českých Budějovicích dnes meteorologové naměřili 15,3 stupně nad nulou. Vyšší teplota byla 31. prosince zaznamenána naposledy v roce 1935. Tehdy bylo v Hradci Králové 16,3 stupně Celsia, což je zatím nejvyšší silvestrovská teplota v historii měření v Česku. Na svém webu to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy dnes padly na čtyřech pětinách ze 158 meteorologických stanic v zemi, které měří 30 a více let.

Silvestrovské rekordy dnes byly překonány i na několika stanicích, které zaznamenávají teploty už přes 100 let. Například v Havlíčkově Brodě teploměr ukázal 12,5 stupně a na Milešovce 9,9 stupně, což v obou případech překonalo předchozí rekordy z roku 1920. V Teplicích padl rekord z roku 1925, když teplota vystoupala až na 15,2 stupně.

Už v noci na dnešek bylo podle ČHMÚ velmi teplo. Na více než pětině ze všech meteorologických stanic v Česku neklesla teplota pod deset stupňů. Třeba v Teplicích bylo v noci 12,5 stupně nad nulou.

V minulých dnech přitom ještě mrzlo a objevovala se ledovka a sníh. O víkendu po Štědrém dni v noci teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Na Jizerce v Jizerských horách teplota klesla až na minus 26,8 stupně Celsia, což byla zatím nejnižší teplota této zimy.

Na Nový rok bude podle předpovědi ČHMÚ zataženo až oblačno s dešťovými přeháňkami. Teploty mohou vystoupat přes den až na 14 stupňů Celsia. I v dalších dnech budou podobně vysoké. Až od středy by pak mohly teploty v noci klesnout pod nulu a přes den budou zřejmě mírně nad nulou.