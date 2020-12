Letošní rok by měl být sportovně bohatý, ale záleží na koronaviru

Praha - Ačkoli má letošní rok lichý letopočet, měl by být sportovně velmi bohatý. Hodně však bude záležet na koronavirové situaci, neboť kvůli pandemii covidu-19 byly na letošek přeloženy olympijské hry 2020 v Tokiu či fotbalové mistrovství Evropy, které má premiérově hostit 12 zemí. Řada akcí se má konat i na českém území, například atletická Zlatá tretra v Ostravě nebo závody Světového poháru v lyžování, biatlonu či horských kol v Novém Městě na Moravě.

Sportovním vrcholem roku by měly být letní olympijské hry, které na přelomu července a srpna podruhé v historii uspořádá Tokio. Před příjezdem do Japonska se všichni účastníci budou muset prokázat nejdéle tři dny starým negativním testem na koronavirus, sportovci budou v japonské metropoli testováni každé čtyři až pět dnů. O počtu doprovodu a diváků by se s ohledem na aktuální situaci pandemie mělo rozhodnout na jaře.

Zatímco judista a obhájce jediného českého zlata z Ria de Janeiro Lukáš Krpálek či lezec Adam Ondra, jehož sport bude mít pod pěti kruhy premiéru, už si účast v Tokiu zajistili, někteří o ni ještě budou muset zabojovat. Týká se to i basketbalistů, kteří budou o místo na hrách usilovat na přelomu června a července v kvalifikačním turnaji v Kanadě.

Momentálně má česká výprava devět sportovců na jméno a celkově 41 získaných kvót. Mezi aspiranty na některou z medailí by kromě Krpálka a Ondry měli patřit také střelci, vodní slalomáři v čele s Jiřím Prskavcem, rychlostní kanoisté či tenistky.

Fotbalovou reprezentaci čekají v červnu v základní skupině mistrovství Evropy Anglie, Chorvatsko a Skotsko. Z 12 pořadatelských měst jim los přisoudil atraktivní Londýn a Glasgow. Už v březnu rozehrají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého kvalifikaci MS, o měsíc dřív narazí fotbalisté mistrovské Slavie v 2. kole Evropské ligy na Leicester.

Hokejisté se na přelomu května a června pokusí ukončit medailový půst na mistrovství světa, který trvá od roku 2012. Šampionát by se měl konat v Minsku a Rize, ale vedle koronavirové krize vyvolává nejistotu také neklidná politická situace v Bělorusku.

Tenistky si v dubnu zahrají finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové v Budapešti. Tenisté nebudou v listopadu chybět mezi 18 týmy, které se v Madridu utkají o Davisův pohár. Házenkáře čeká už v lednu světový šampionát v Egyptě, v únoru budou o medaile z MS usilovat také rychlobruslaři, biatlonisté i lyžaři.

V případě příznivější epidemiologické situace by čeští fanoušci mohli na vlastní oči vidět závody Světového poháru v běhu na lyžích, biatlonu či cross country horských kol v Novém Městě na Moravě, vodním slalomu v Praze nebo triatlonu v Karlových Varech. Již tradiční akcí je květnová atletická Zlatá tretra v Ostravě, naopak Grand Prix silničních motocyklů v Brně z kalendáře MS kvůli nedostatku financí vypadla.

Řada plánovaných sportovních podniků se kvůli koronaviru neuskuteční. Zrušeny byly například mistrovství světa ve snowboardingu a akrobatickém lyžování či několik závodů SP v Číně, jež měly být generálkou na OH 2022 v Pekingu, krasobruslařské ME v Záhřebu nebo MS v stolním tenisu družstev v Koreji.