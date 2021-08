Letošní ročník Letní filmové školy navštívilo 4950 lidí

Uherské Hradiště - Letošní 47. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, který definitivně uzavřelo dnešní promítání filmů Faust a Muž se zaječíma ušima, si nenechalo ujít 4950 návštěvníků. Většina z nich využila klasickou akreditaci na veškerý program, dalších asi 1850 lidí si zakoupilo akreditaci nazvanou Off program, která zpřístupňuje odborný a doprovodný program a letní kina. V tiskové zprávě to dnes uvedli pořadatelé z Asociace českých filmových klubů (AČFK). Loni se na přehlídku akreditovalo zhruba 5000 lidí.

Pořadatelé vzhledem k epidemické situaci festival loni i letos ve srovnání s předchozími ročníky o několik dní zkrátili, přesto se podle nich povedl. "Děkuji našim návštěvníkům za věrnost, nadšení pro kulturu a otevřenost, kterou naplnili každé místo našeho festivalového programu, což přispělo k té báječné filmovkové atmosféře, která je nezapomenutelná. Děkuji také všem našim podporovatelům, partnerům i vzácným hostům za to, že společně s námi ‚filmovku‘ opět vytvořili, a v neposlední řadě mým kolegům za odolnost a vytrvalost, s jakou k přípravám i realizaci letošního ročníku přistoupili," řekla ředitelka festivalu Radana Korená.

Přehlídka nabídla od pátku do dneška filmový program rozdělený do tří hlavních bloků pojmenovaných Historie, Současnost a Česko/Slovensko. Organizátoři uvedli 170 filmů ve 225 projekcích, 84 položek odborného, 58 položek doprovodného a šest položek takzvaného industry programu. "Nesmírně si cením hlavně toho, že festival v postcovidové době vůbec proběhl," uvedl uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS).

Návštěvníci přehlídky v rámci sekce LFŠ uvádí vybírali ze tří filmů jeden, který AČFK uvede na začátku příštího roku do kin. Před britským dramatem Epilog lásky a dánskou komedií Persona non grata upřednostnili norský snímek Hranice odvahy. Adaptace populárního románu podle programového ředitele festivalu Jana Jílka pojednává o útěku skupiny dětských hrdinů z nacistického Norska do svobodného Švédska.

Výroční ceny AČFK letos na přehlídce dostali srbský režisér a scenárista Goran Marković, slovenský herec Martin Huba, herečka Jiřina Bohdalová a herec a scenárista Zdeněk Svěrák. Vyjma Bohdalové, která se na poslední chvíli omluvila, byli všichni jmenovaní hosty festivalu. Přijeli na něj také polský střihač Jaroslaw Kamiński nebo chilský režisér a fotograf Sergio Castro San Martín. Cenu tradičně dostává i zástupce filmových klubů, tentokrát ji převzala ředitelka festivalu Korená.

Příští ročník LFŠ by měl v Uherském Hradišti začít 29. července 2022.