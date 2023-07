Letošní ročník festivalu Masters of Rock uzavře švédská kapela Amon Amarth

Druhým dnem pokračuje čtyřdenní festival rockové a metalové muziky Masters of Rock, 14. července 2023, Vizovice, Zlínsko.

Druhým dnem pokračuje čtyřdenní festival rockové a metalové muziky Masters of Rock, 14. července 2023, Vizovice, Zlínsko. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Letošní ročník festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku dnes uzavře jedna z hlavních hvězd, švédská kapela Amon Amarth. Skupina působí na scéně od roku 1992 a vyznává melodický death metal. Je to nejslavnější vikinská kapela světa, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

"Jsou proslulí tím, že scéna vypadá masivně. Je doprovázená divadelními prvky. Jsou tam zbrojnoši s meči, bývá tam vikinská loď nebo vikinská hlava. Takže nechme se překvapit, s čím dojedou letos na Masters," uvedl Daron. V minulosti už Amon Amarth ve Vizovicích vystupovali, a to v letech 2008 a 2016. Jejich první koncert na festivalu před 15 lety provázela průtrž mračen.

Skupina dosud vydala 12 studiových alb, poslední s názvem The Great Heathen Army loni. Texty jejich písní se zabývají téměř výlučně vikinskou mytologií. Kapela nese jméno Hory osudu z knižní trilogie Pán prstenů, jejímž autorem je John Ronald Reuel Tolkien. Členy skupiny jsou zpěvák Johan Hegg, kytaristé Olavi Mikkonen a Johan Söderberg, baskytarista Ted Lundström a bubeník Jocke Wallgren. Dnes Amon Amarth zahrají od 22:30.

Před nimi se představí populární švýcarská folkmetalová kapela Eluveitie. Poprvé ve Vizovicích zahraje mongolská folkmetalová formace The Hu, která využívá tradiční mongolské nástroje a hrdelní zpěv. "Kapela míří na první festivalové vystoupení v České republice vůbec. Je to nesmírně populární banda, která má na YouTube miliony zhlédnutí ke každé písničce. Je to strašně trendy věc v metalovém světě," řekl Daron.

Fanoušci se dnes dočkají také německé powermetalové skupiny Orden Ogan, která se ze zdravotních důvodů na poslední chvíli omluvila z loňského ročníku Masters of Rock. Program posledního festivalového dne láká i na koncerty nizozemské thrashmetalové a deathmetalové kapely Legion of the Damned nebo německo-rakousko-švýcarské powermetalové formace Warkings. O půlnoci 19. ročník festivalu skončí.