Letošní Prague Proms skončí tradičním večerem filmových melodií

Praha - Letošní 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms se dnes uzavře večerem filmových a seriálových melodií. Český národní symfonický orchestr (ČNSO) zahraje v pražském Obecním domě hudbu mimo jiné ze snímků Tři billboardy kousek za Ebbingem a Kill Bill či ze seriálů Narcos a Most. Taktovky se znovu chopí newyorský rodák Carl Davis.

O popularitě tradiční Hollywood Night svědčí to, že dnešní koncert ve Smetanově síni je vyprodaný. Pořadatelé slibují nově nastudované skladby, výlet do 70. let, jazz i blok nejoblíbenějších posluchačských titulů. S orchestrem vystoupí slovenská sopranistka Lenka Máčiková či zpěvák David Kraus, který připomene kriminální thriller s Alainem Delonem Kdo nastaví kůži.

Mezi dalšími představenými díly bude hudba z filmů Big Lebowski, Sherlock Holmes: Hra stínů, 12 opic, Jurský park, Sedm statečných, z bondovky Casino Royale či ústřední téma z Forresta Gumpa i Hvězdných válek. Seriály bude reprezentovat například melodie z detektivních Vražd v Midsummeru.

Posluchači se dočkají i úryvku z filmu Quentina Tarantina Osm hrozných. Doprovod k tomuto snímku nahrál přímo ČNSO, a to v Praze pod taktovkou autora Ennia Morriconeho, který pak získal Oscara za nejlepší hudbu.