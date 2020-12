Letošní podzim patřil v Klementinu mezi pět procent nejteplejších

Praha - Letošní meteorologický podzim byl v pražském Klementinu desátý nejteplejší za posledních 246 let. Průměrná teplota v období od začátku září do konce listopadu byla 11,9 stupně Celsia, o 2,1 stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Na webu o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň oznámil, že listopad byl s 6,6 stupně Celsia teplotně průměrný.

Letošní podzim v centru Prahy se s průměrem téměř 12 stupňů řadí mezi pět procent nejteplejších od roku 1775, kam sahá klementinská teplotní řada. Oproti normálu z let 1981 až 2010 bylo letos období od září do listopadu o 1,3 stupně teplejší.

Nejteplejší podzim od roku 1775 byl v Klementinu zaznamenán před 14 lety, kdy se průměr dostal na 13,2 stupně. "Na druhém místě byl podzim 2014 s průměrnou teplotou 12,8 stupně Celsia, na třetím místě byl podzim 1801 s průměrnou teplotou 12,3 stupně Celsia," uvedl meteorolog Pavel Jůza. Naopak nejchladnější byl podzim roku 1786 s průměrem 5,8 stupně.

Samotný předposlední měsíc letošního roku se umístil na 25. až 30. místě z dosavadních 246 měřených listopadů. Průměrná měsíční teplota 6,6 stupně byla o 1,2 stupně vyšší než průměr z let 1981 až 2010. Dosud nejteplejší listopad s průměrnou teplotou 8,7 stupně Celsia byl v Klementinu naměřen před pěti lety.

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v předposledním kalendářním měsíci letošního roku v centru Prahy naměřena 2. listopadu, a to 15,8 stupně Celsia. Naopak nejchladnější byl v Klementinu 24. listopad s průměrem 1,4 stupně.