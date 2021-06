Letošní mezinárodní festival Anifilm v Liberci nabídne 477 filmů

Liberec - Letošní mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm nabídne během šesti dnů na konci června 477 soutěžních i nesoutěžních snímků. V Liberci se bude konat podruhé a jde o jubilejní 20. ročník. Novináře dnes o akci informovali organizátoři festivalu.

Festival se do Liberce přestěhoval z Třeboně loni. Kvůli pandemii koronaviru se ani loni nemohl konat tradičně v květnu, ale až na podzim. Navštívilo ho tehdy asi 10.000 diváků. Kvůli pandemii je posunutý i letošní ročník. "Věříme, že zvolený termín 22. až 27. června bude už dostatečně bezpečný a budeme se moci společně setkat," uvedl ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

Zázemí bude mít Anifilm stejně jako loni v centru města na zámku, který není běžně přístupný. Projekce a další program budou v kině Varšava, v Lidových sadech, hotelu Zlatý lev, na výstavišti, v Severočeském muzeu, Oblastní galerii a promítat se bude večer i na náměstí před radnicí. "Soutěžní program tvoří skoro polovinu našeho promítacího programu," uvedl programový ředitel festivalu Pavel Horáček. Soutěžní kategorie podle něj zůstávají beze změn. "To znamená, že u nás soutěží celovečerní filmy, kterých je letos deset. Šest z nich bude mít v Liberci českou premiéru včetně dlouho očekávaného filmu Myši patří do nebe, kterému bude věnována i velká výstava v libereckém zámku," řekl Horáček.

Mezi tradiční kategorie patří i krátké filmy, kde bude soutěžit 38 snímků, a studentské filmy, vybraných jich je 32. Ani letos nebudou chybět kategorie abstraktní a nenarativní animace, videoklipů, virtuální reality a počítačových her. Soutěžní je také přehlídka národní animované tvorby - Český obzor. V doprovodném filmovém programu je letošní hlavní téma nazvané Planeta A se zaměřením na svět, přírodu a životní prostředí, jehož součástí je 11 krátkometrážních a pět celovečerních filmů.

Rozpočet festivalu je 19,9 milionu korun a Liberec a Liberecký kraj se na něm budou finančně podílet, každý dá 1,5 milionu. Letošní ceny pro vítěze odkazují na místo pořádání festivalu - Křišťálové údolí. To je projekt kraje zaměřený na sklářské a bižuterní podniky, které jsou pro tento region typické. Křišťálové trofeje nazvané Animorphy vytvořila Preciosa, největší český výrobce křišťálu. "My jsme se rozhodli, že náplň trofeje by mohly tvořit kameny křišťálu v barvách daného ročníku a myslím, že se to báječně podařilo," dodal Rychecký.