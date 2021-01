Letošní maturity se podle Plagy upraví, jasno bude asi koncem týdne

Praha - Letošní maturity se kvůli epidemii covidu-19 budou konat v upravené podobě, neměly by se ale úplně zrušit. Na dotaz ČTK to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Změny by chtěl představit v druhé polovině týdne, zatím se podle něj o nich stále jedná. Úpravy by měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich uplatnění v praxi, uvedl.

Plaga již dříve řekl, že v tomto týdnu oznámí své rozhodnutí ohledně podoby letošních maturit. Na konci listopadu ministerstvo nejdřív oznámilo, že u maturit na jaře nepředpokládá redukci žádné části zkoušky. V případě nepříznivého vývoje epidemie covidu-19 se měl nanejvýš změnit termín konání maturitních zkoušek. Zhruba před dvěma týdny ale mluvčí úřadu Aneta Lednová avizovala, že ministerstvo bude reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak původně předpokládalo.

Podle Plagy jsou ve školství ve vztahu k letošním maturitám dva hraniční tábory. Jeden je přívržencem úřední maturity, tedy úplného zrušení zkoušek, a druhý tábor nechce u zkoušek rušit vůbec nic. "Myslím si, že ta správná cesta je někde mezi těmito dvěma variantami, to znamená, nějaké úpravy maturit budou. To řešení je poměrně složité, ale myslím, že společně s řediteli jsme na dobré cestě a v tomto týdnu jej představíme," uvedl ministr.