Praha - Letošní léto bylo společně s létem 2003 nejteplejší od roku 1961, odkdy začali meteorologové na českém území sledovat měsíční průměry teplot. Průměrná teplota vzduchu za červen, červenec a srpen tohoto roku dosáhla 19,3 stupně Celsia, stejně jako před 15 lety. Vyplývá to z informací, které na svém informačním webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna. "Průměrná teplota letních měsíců červen až srpen 2018 na území ČR byla 19,3 stupně Celsia, což je o 2,3 stupně více než normál 1981-2010. Letošní léto se tak spolu s létem roku 2003 stává nejteplejším v období od roku 1961, a překonalo tak mimořádně teplé léto 2015 s průměrnou teplotou 19,2 stupně Celsia," uvedli meteorologové.

Také v nejstarší tuzemské stanici v pražském Klementinu, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, byly uplynulé letní měsíce nejteplejší v historii. Průměrná teplota 22,7 stupně Celsia byla nejvyšší za uplynulých 244 let. Dosud bylo v Klementinu nejteplejší léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně.

Letošní horké léto je spojeno s vlnou tropických dní, během nichž teplota vystoupá na 30 a více stupňů Celsia. První tropický den byl letos zaznamenán už 3. května na několika stanicích na Ostravsku. Na víc než 40 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu zažili tento rok nejméně 30 tropických dní. Nejvíc jich napočítali na stanici Doksany na Litoměřicku, zatím jich bylo 48. Ve stanici Brno-Žabovřesky měli dosud 42 tropických dní a ve Strážnici 41. Na mnoha místech si budou moci k této statistice připočítat i dnešek, kdy rtuť teploměru znovu stoupá nad třicítku.

"Pro většinu stanic však zůstává rokem s nejvyšším počtem tropických dní rok 2015, v menší míře potom roky 2003 a 1994," uvedli meteorologové. Rekord v počtu tropických dní byl letos překonán pouze na 12 stanicích ČHMÚ, které měří alespoň 25 let.

Meteorologové už dříve uvedli, že středa 12. září bude nejteplejším dnem tohoto týdne, kdy nejvyšší teploty vystoupí až na 31 stupňů. Po dnešních vedrech přijde ve čtvrtek ochlazení doprovázené deštěm. Po chladnějším víkendu se začne znovu oteplovat a není vyloučeno, že ke konci příštího týdne budou znovu teploty atakovat tropickou třicítku.

Například loni v září, které meteorologové už počítají do podzimu, se nevyskytl ani jeden tropický den, a takových roků bylo od roku 1961 přes třicet. Nejvíce zářijových tropických dnů naměřili v roce 1961 a 2016, a to devět, informovali na webu meteorologové.

Rekordy padly na šestině stanic, nejtepleji bylo v Ústí nad Labem

Na 24 místech v Česku naměřili teplotní rekordy pro dnešní den. Je to asi šestina z meteorologických stanic, které jsou v provozu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Ústí nad Labem, kde dnešní maximum 32,7 stupně Celsia přepsalo dva roky starý rekord 31,3 stupně. ČTK to řekla Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Nejtepleji bylo v Ústeckém a Středočeském kraji," uvedla Křížová. Rekord jednu desetinu nad 32 stupni Celsia zaznamenal středočeský Brandýs nad Labem, 31,4 stupně naměřili v Průhonicích u Prahy. Také tato dvě nová maxima pro dnešní den překonala dosavadní hodnoty z roku 2016.

Rekordní teploty byly ale zaznamenány třeba i v Moravskoslezském kraji, kde k tomu stačilo i méně než 30 stupňů Celsia.

V noci na čtvrtek začne počasí v Česku ovlivňovat studená fronta postupující přes Německo. Nejvyšší denní teploty by se měly přes den podle předpovědi pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě a severozápadě Čech bude chladněji. Místy se čekají přeháňky nebo déšť.