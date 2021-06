Letošní hlavní cenu za PR Lemur získala ČT edu

Praha - Absolutním vítězem letošní České ceny za PR Lemur se stal vzdělávací projekt ČT edu České televize. Cenu za přínos oboru získal Jiří Hrabovský z agentury Ewing. Ocenění pro nejlepší tiskové mluvčí získali Jiří Frölich z České obchodní inspekce a Václav Koukolíček ze společnosti Tesco. ČTK to řekli organizátoři soutěže z Asociace PR (APRA).

Z přihlašovatelů nejvíce bodovala agentura AMI Communications s deseti oceněními a o druhou příčku se dělí agentura Ogilvy s Českou televizí, které shodně získaly šest Lemurů.

Letošní ročník soutěže byl podle člena výkonné rady APRA Václava Pavelky v mnohém přelomový. "Zaznamenali jsme nejvyšší počet přihlášených projektů od vzniku soutěže, což představuje nárůst oproti loňskému roku o více než 50 procent. Zároveň se velká část kampaní týkala pandemie, která schopnost komunikace firem i veřejných institucí řádně prověřila," dodal.

Cílem vítězného projektu bylo nahradit standardní výuku, o kterou žáci a studenti v průběhu pandemie přišli. Česká televize ve velmi krátkém čase vytvořila digitální pomůcku, která odpovídala školním osnovám a přesunula vzdělávání do online prostředí. Za rok projekt ČT edu poskytl výuku 1,2 milionu studentů a staženo bylo 60.000 pracovních listů. V současné době ČT edu nabízí 6500 výukových videí a měsíčně web navštíví 150.000 registrovaných uživatelů. Projekt uspěl v konkurenci dalších 182 projektů, které byly prostřednictvím 325 přihlášek hodnoceny v 31 kategoriích.

Ocenění za přínos oboru public relations udělila výkonná rada APRA Jiřímu Hrabovskému, který nerozlučitelně patřil k image agentury Ewing. Hrabovský je jeden ze spoluzakladatelů Asociace public relations a několik let působil jako její předseda. Byl nejdříve novinářem, následně šéfem komunikace největší české firmy a nakonec přešel do PR agentury.

K nejsilněji zastoupeným patřila již tradičně kategorie B2C (26 projektů) spolu s kategorií Media Relations (26). Velký počet přihlášených projektů zaznamenala i kategorie Společenská odpovědnost a filantropie (22), Akce a události (21) či Integrovaná komunikace (17) a Technologie, IT (17). Vzhledem k počtu projektů a počtu nominovaných tiskových mluvčí bylo sestaveno osm hodnotících komisí složených z odborníků na public relations a komunikaci z agentur, firem a státních a neziskových organizací.

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2006 a je otevřena všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům). Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2020 až do března 2021, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.