Letošní Český den proti rakovině se zaměří na nádory ledvin

Praha - Na prevenci nádorů ledvin a močového měchýře se zaměří letošní ročník Českého dne proti rakovině, který se bude konat ve středu 30. září. Na prevenci a pomoc při léčbě závažných onkologických onemocnění bude možné přispět koupí látkových květů měsíčku, které budou v ulicích měst nabízet dobrovolníci. Podpořit sbírku bude možné i zasláním dárcovské SMS nebo převodem na účet. Loni sbírka vynesla rekordních 20 milionů korun. Celostátní sbírku pořádá společnost Liga proti rakovině, která letos slaví 30 let existence.

Podle počtu nádorů ledvin na 100.000 obyvatel se Česká republika spolu s Estonskem a Lotyšskem řadí na přední místa mezi zeměmi Evropské unie. V roce 2017 v Česku přibylo více než 3000 nových pacientů s nádory ledvin a 1117 nemocných zemřelo. V některých evropských zemích, jako je Rakousko či Nizozemsko, jsou tyto údaje poloviční.

Přesné příčiny vysokého výskytu rakoviny ledvin v Česku nejsou dosud známé. "Často pacienti nemají žádné viditelné obtíže, ale u mnohých jsou příznaky dostatečně varovné, aby vyhledali lékaře - konkrétně je to příměs krve v moči. Neznamená to samozřejmě, že každý výskyt krve v moči indikuje nádorové onemocnění, důvod k podrobnému vyšetření to je v každém případě," uvedl lékař Tomáš Büchler, který je přednostou Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. I při léčbě nádorů ledvin platí, že čím dříve přijde pacient k lékaři, tím vyšší má šanci na úplné uzdravení.

Rakovina ledvin hrozí zejména lidem s neukázněnou životosprávou a chybnými stravovacími návyky. Rizikovým faktory jsou kouření, pití alkoholu nebo konzumace uzenin a smažených tmavých mas připravovaných na přepálených tucích.

Důležitou roli v prevenci onemocnění má osvěta. Lidé, kteří se rozhodnou přispět do sbírky dostanou vedle kytičky se zelenou stužkou i letáček, ve kterém se dozvědí informace o prevenci nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. Kytičky a preventivní letáčky letos bude možné získat i v některých informačních kancelářích dopravních podniků, v prodejnách a provozovnách. Lidé ale mohou přispět i zasláním dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87777, případně převodem peněz na sbírkový účet 6500065/0300.

Liga vedle každoročního tematického zaměření na jeden typ rakoviny permanentně šíří osvětu prostřednictvím svých projektů i v oblasti nekouření a kožních nádorů. Výskyt kožního melanomu u nás se trvale zvyšuje, každoročně tuto diagnózu vyslechne asi 3500 pacientů.

Liga proti rakovině vznikla jako občanské sdružení v dubnu 1990. Jejím cílem je informování veřejnosti o nádorové prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných a podpora onkologického výzkumu. V roce 1997 liga uspořádala první veřejnou sbírku nazvanou Květinový den, ze které se o deset let později stal Český den proti rakovině. Od roku 1997 se podařilo vybrat přes 300 milionů korun.