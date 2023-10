Letošní Bubnování pro Bubny podpořilo boj Izraele proti hnutí Hamás

Praha - Před bubenským nádražím v Praze 7 se sešly asi dvě až tři stovky lidí na devátém ročníku akce Bubnování pro Bubny připomínajícím první židovský transport, který odjel z Prahy v roce 1941. Kromě připomínky obětí holocaustu dnešní akce vyjádřila sounáležitost s bojem Izraelců proti radikálnímu hnutí Hamás. Promluvila i izraelská velvyslankyně Anna Azari, která vyjádřila odhodlání izraelského lidu bojovat za svou vlast.

Někteří účastníci akce si přinesli vlastní bubny a bubínky, kterým doprovodili vystoupení jazzových hudebníků. Bubnování má porušit ticho, které symbolizuje pasivní přístup a mlčení většiny při společenském vývoji vedoucímu k tragédii, jako byl holokaust. "Mlčící většina byla a stále je spolupachatelem událostí, které se neměly stát," shrnul moderátor akce, publicista a hudební Ondřej Konrád.

"Od druhé světové války nikdo z nás nezažil takový útok na židovské jednotlivce, rodiny, mladé lidi," uvedla izraelská velvyslankyně Azari. Ocenila reakci izraelské společnosti, která se podle ní v reakci na útoky semkla. "Tohle není druhá světová válka, teď máme vlastní zemi, je to náš domov a my jej budeme bránit. Nenecháme se nikdy zlomit," řekla diplomatka.

Akce se konala přesně 82 let ode dne, kdy z okupované Prahy odjel první židovský transport, a to právě z bubenského nádraží. Do roku 1945 pak prostorami nádraží prošlo na cestě do ghett a koncentračních táborů na 50.000 lidí. Jedním z řečníků byla dnes i přeživší holocaustu Eva Erbenová, která jako dítě prošla tábory v Terezíně a Osvětimi. Podle ní se aktuální dění v Izraeli, kde žije, nedá s událostmi druhé světové války srovnávat, Za situaci v Izraeli podle ní může především tamní vláda, která nechala situaci dojít do extrému. "Viním naši vládu, že tohle dopustila," řekla Erbenová, která se ve čtvrtek repatriačním vládním speciálem vrátila do ČR.

Hudební část programu dnes zajistili mladí hudebníci z Bigbandu Plus žižkovské hudební školy spolu s uskupením NYC Trio Libora Šmoldase. Akci pořádala příspěvková organizace ministerstva kultury Památník ticha, která připravuje přeměnu bubenského nádraží v paměťovou instituci věnovanou obětem holokaustu. Návštěvníci mohli také zhlédnout v interiéru bubenského nádraží výstavu Brány paměti, která je zaměřená na dvanáctiletou historii projektu Památníku ticha.

Útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás na Izrael minulou sobotu si vyžádaly asi 1400 životů. Židovský stát zareagoval mohutnými nálety a ostřelováním Pásma Gaza, kterým podle palestinských úřadů dosud padlo za oběť 2750 lidí.