Letos si 43 procent zaměstnanců přilepšilo na mzdě, nejčastěji do pěti procent

Praha - Na začátku roku si 43 procent zaměstnanců přilepšilo na mzdě. Nejčastěji byl růst jejich výdělku do pěti procent. To je hluboko pod tempem, jakým rostou spotřebitelské ceny. Vyplývá to průzkumu, který společnost Edenred udělala v polovině ledna mezi 1050 respondenty. Za celý loňský rok byla průměrná míra inflace 15,1 procenta, což byla nejvyšší hodnota od roku 1993.

Růst platů o více než desetinu nahlásila podle průzkumu přibližně čtyři procenta lidí. Výrazné části zaměstnanců zvyšovaly firmy mzdy v reakci na prudce se zvedající náklady mimořádně i v loňském roce. Inflace se do dvouciferných čísel dostala loni v únoru, v návaznosti na to se Edenred na podzim dotazoval zaměstnanců na jejich platy. Zvýšení výdělku kvůli inflaci loni v říjnu hlásilo 47 procent pracovníků.

"Mnoho firem zvyšovalo mzdy v reakci na aktuální prudký růst spotřebitelských cen již v loňském roce. To se za normálních okolností neděje, firmy obvykle přidávají, až na výjimky, na mzdách jedenkrát do roku. A to většinou v lednu. Současné mírnější navyšování mezd tak musíme vnímat i v tomto kontextu,“ uvedla členka vedení Edenredu Aneta Martišková.

Část firem na začátku roku zvyšovala také příspěvky na benefity. Přilepšení uvedlo 20,1 procenta zaměstnanců. "Růst popularity benefitů přičítáme skutečnosti, že mnozí zaměstnavatelé v současné ekonomické situaci hledají úspory," řekla Martišková.

Stále populárnější jsou podle ředitele marketingu Edenredu Vladimíra Rejlka volnočasové benefity. Jejich objem v loňském roce poprvé překonal stravné. "Jejich atraktivita roste s tím, jak rychle se digitalizují. To zajišťuje zaměstnancům mnohem větší komfort při platbách, ať už jde o transakce kartou, nebo mobilem díky aplikacím Apple Pay a Google Pay. Mobilně nyní u Edenredu za benefity platí pětina lidí,“ doplnil Rejlek.

Průzkum dále ukázal, že prudce rostoucí ceny přiměly mnoho lidí k úsporám. Skoro dvě třetiny lidí nyní spoří na energiích, méně vytápějí a svítí. Téměř polovina lidí chodí méně do restaurací a mnoho jich také nakupuje levnější potraviny než dříve.

Na druhé straně část lidí hledá i zdroje dalších příjmů, ukázal průzkum. Téměř 12 procent respondentů v něm uvedlo, že chodí na brigády, sedm procent si vzalo druhý pracovní úvazek, další si úspěšně řekli o přidání platu. Čtyři z deseti Čechů v průzkumu uvedli, že se jim za poslední rok zhoršila životní úroveň, stejně velká část tvrdí, že se pro ně nic nezměnilo. Necelá pětina lidí hlásila naopak zvýšení životního standardu.