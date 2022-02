Letos se ve Varnsdorfu otevře vyhlídka Hrádek, bude v ní restaurace

Varnsdorf (Děčínsko) - Varnsdorf na Děčínsku dokončuje rekonstrukci vyhlídky Hrádek, která by se měla v polovině letošního roku otevřít veřejnosti. Kromě vyhlídkové věže nabídne areál také restauraci s terasou a v horním patře je přichystaný opravený sál určený například pro konání svatebních obřadů. Rekonstrukce vyjde město zhruba na 40 milionů korun.

Stavební práce začaly v roce 2020 a dotkly se všech pater budovy. V některých místech rekonstrukci komplikoval skalní masiv, který je jen pár centimetrů pod původní podlahou. Termín dokončení se kvůli pandemii koronaviru a nedostatku stavebního materiálu posunul. Za více než rok pracovníci stihli dokončit třeba gastro provoz.

"Je zde nová kuchyň, která je nejmodernější v celém Šluknovském výběžku," uvedl místostarosta města Jiří Sucharda (ODS). Do zázemí restaurace vede rampa, která má za úkol dopravit suroviny do restaurace. Kuchyň je se skladem propojená malým nákladním výtahem.

Nyní pokračují opravy venkovní terasy, na ní budou mít strávníci přístup z restaurace. "S tím jsou spojené nutné demoliční a následně složité betonářské práce na klenbových konstrukcích a pilířích," uvedl mluvčí radnice Tomáš Secký. Dodal, že terasa bude zákazníkům sloužit zejména v létě. O výhled na široké okolí zákazníci nepřijdou ani v chladnějších měsících, po obvodu restaurace jsou umístěna velká okna.

Vyhlídka nepatří městu, ale nadačnímu fondu Hrádek-Burgsberg, ve správní radě jsou však zástupci samosprávy. "My už dneska připravujeme vypsat výběrové řízení na provozovatele restaurace, kterého bychom chtěli během dvou až tří měsíců najít a seznámit se s ním," řekl ČTK Sucharda. Podle něj je možné, že se provozu ujme někdo z Německa, Hrádek totiž stojí na hranici.

Vrch Hrádek se tyčí na znělcovém hraničním vrchu do výše 438 metrů. V květnu 1904 zde byla slavnostně otevřena 29 metrů vysoká vyhlídková věž s restaurací podle projektu stavitele Antona Möllera. Vyhledávaný turistický cíl byl koncem 60. let rekonstruován, ale od počátku 90. let zchátral. V červenci 2003 byla věž po dvouleté obnově znovu zpřístupněna. V roce 2005 získal Hrádek díky své žlutočervené fasádě se zachovalými původními trámy titul Fasáda roku. Restaurace se své obnovy dočkala až letos, první jídlo by si v ní mohli lidé objednat v polovině příštího roku.