Letos opravovaná část Barrandovského mostu je opět průjezdná

Praha - Letos opravovaná část pražského Barrandovského mostu je opět průjezdná, auta se na most znovu dostanou také nájezdem z ulice K Barrandovu. Silničáři ještě odstraňují objízdnou trasu, od neděle budou pracovat na okrajových částech mostu. Na dotaz ČTK to dnes večer řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Opravy začaly v květnu.

"Rampa z ulice K Barrandovu a most jsou průjezdné, nyní probíhá odstranění objízdné trasy a od 3. září začínají práce na předpolích mostu," uvedla Lišková krátce před 21:00. Most se znovu otevřel v mírném předstihu, jeho zprůjezdnění TSK plánovala v noci na neděli. Otevření předcházely zátěžové zkoušky v noci ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek. Na most při nich najelo šest naložených nákladních aut.

Letošní opravy mostu zahájili silničáři 15. května. Spolu s pracemi na rampě z ulice K Barrandovu zahrnovaly také opravu levé poloviny jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku. Dokončovací práce na předpolích na modřanské a smíchovské straně by měly skončit nejpozději do 15. září. Součástí budou úpravy povrchu v místě napojení silnice z ulice K Barrandovu na most, stavební úprava místa, kde se odděluje od mostu sjezd do Modřanské ulice, a napojení předpolí na most.

Dokončovací práce částečně omezí provoz. Ve směru od Barrandova budou uzavřené zpevněná krajnice, vyhrazený jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu. U sjezdu na Modřanskou bude uzavřený v délce asi 150 metrů pravý jízdní pruh od sjezdu a levý pruh na samotném sjezdu. Na Smíchovské straně bude doprava v místě uzavírky ve dvou jízdních pruzích. Na Modřanském předpolí pojedou řidiči ve třech jízdních pruzích, stejně také od Jižní spojky směrem na Smíchov.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy trvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.