Letos nejspíš přijde jev El Niňo a přinese teplotní rekordy, uvedla agentura OSN

Ženeva - Pravděpodobnost výskytu klimatického jevu El Niňo je letos vysoká a v průběhu roku roste. Šance na výskyt do července je 60 procent, do konce září dokonce 80 procent. El Niňo pravděpodobně povede k nového rekordu v průměrné teplotě. Ve své dnešní zprávě to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO).

El Niňo se objevuje vždy po několika letech a je obvykle spojen s nárůstem teplot. V tropech tento jev vyvolává sucha a mimo jiné snižuje kapacitu lesů vstřebávat skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). V jiných částech světa zase vede k vydatným srážkám. Naposledy se objevil v letech 2018 až 2019, píše AFP. Tento efekt zmírňuje protichůdný jev La Niňa, který provází pokles teplot.

"Právě jsme zažili osm nejteplejších let v historii, ačkoli jev La Niňa v posledních třech letech dočasně zpomalil růst globálních teplot. Nástup jevu El Niňo s největší pravděpodobností povede k dalšímu nárůstu globálních teplot a zvýší riziko nového rekordu v průměrné teplotě," uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas.

V Pacifiku aktuálně panují neutrální podmínky, ale je velmi pravděpodobné, že je letos vytlačí oteplující El Niňo. Jeho intenzitu ani délku trvání ale zatím nelze odhadnout, uvedli meteorologové.