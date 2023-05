Letos má na SŠ pomoct užití maximální kapacity

Praha - Nedostatek kapacit středních škol pro školní rok 2023 až 2024 chce řešit stát plným využíváním maximální kapacity až 34 žáků ve třídě. V nejžádanějších oborech mohou vzniknout nové třídy. Po dnešním jednání s hejtmany a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) to na tiskové konferenci řekl premiér Petr Fiala (ODS). Některé regiony podle Beka navýšení kapacit tříd už nařídily, jmenoval například Liberecký kraj. Školy podle něj komunikují s rodiči a informují je o nových volných místech.

V dalších letech má pomoct elektronizace přijímacího řízení, propojení informačních systémů a diskuse mezi státem a kraji o tom, jak přistupovat k rozvíjení oborové nabídky. Účastníci jednání se podle premiéra shodli, že zástupci krajů se budou pravidelně setkávat s ministerskými úředníky. Bek také slíbil rychlou práci na digitalizaci. I v případě, že by se do příštího roku podařila, změna v příštím roce by podle něj "nebyla úplnou revolucí", konala by se totiž dvě kola přijímacího řízení, ale odpadla by lístečková forma zápisů. "Radikálně by se zkrátila ta doba nejistoty, zkrátila by se na hodiny, dny," uvedl ministr na tiskové konferenci.

Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) uvedl, že kraje chtějí spolupracovat na tom, jak dosáhnout co největší spravedlnosti tak, aby procento dětí v jednotlivých krajích, které dosáhnou na gymnaziální obory, bylo srovnatelné. Chce najít koncepční řešení, které bude platit pro všechny kraje. "Digitalizaci přihlášek považujeme za klíčovou věc, byli bychom velmi rádi, aby proběhla co nejdříve," uvedl s tím, že lístková metoda přihlašování a druhá kola přijímacích řízení situaci velmi komplikují.

Detailní data o naplněnosti jednotlivých škol po letošních přijímacích řízeních budou podle Fialy k dispozici za několik týdnů. Potvrdilo se podle něj ale, že situace se velmi liší podle velikosti sídel. Někde je situace závažná, některých regionů se téměř netýká. Nedigitalizovaná forma řízení přitom prodlužuje podle premiéra nejistotu žáků a rodičů. Komunikaci také ztížilo, že některé školy vypsaly druhá kola před uzavřením prvních.

Možnou podobu úprav přijímacího řízení nyní řeší pracovníci ministerstva školství a Cermatu, řekl dnes ČTK ředitel Cermatu mm Miroslav Krejčí. "Nyní to vypadá, že řešením je prioritizace přihlášek. To znamená, že žák určí na přihlášce dvě školy - školu první a školu druhou. Když se dostane na školu, kterou zvolil na prvním místě, tak už nebude mít právo následné volby, že už nechce jít na první, ale radši na druhou školu,“ řekl. Zvažovaná změna by s sebou podle něj nesla zrušení stávajících zápisových lístků a systému odvolávání vůči nepřijetí na školu. Doplnil, že podmínkou pro změnu přijímacího řízení je změna školského zákona, kde je podoba přijímání včetně nynějších lhůt uvedená.