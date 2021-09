Léto v Klementinu patřilo k deseti procentům nejteplejších za uplynulých 247 let

Praha - Letošní léto v pražském Klementinu s průměrnou teplotou 21,1 stupně Celsia patřilo mezi deset procent nejteplejších letních sezon od roku 1775, odkdy se počasí na této nejstarší stanici v Česku nepřetržitě sleduje. Přispěl k tomu zejména velmi teplý červen, naopak srpen byl teplotně podnormální. Průměrná teplota v druhé polovině prázdnin byla 19 stupňů, v červnu byla o 3,4 stupně vyšší. Vyplynulo to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Období od počátku června do konce srpna bylo v centru Prahy o 1,1 stupně teplejší, než je meteorology používaný normál založený na údajích z let 1981 až 2010. Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 byla téměř dvojnásobná, činila plus 2,1 stupně. Z dosavadních 247 letních klementinských období se tak to letošní umístilo na 13. až 16. místě.

Nejchladnější léto v Klementinu meteorologové zaznamenali zatím v roce 1844, kdy byla průměrná teplota 16,4 stupně. Naopak nejteplejší bylo před dvěma lety s průměrem 22,9 stupně Celsia.

Na umístění letošního léta v klementinské teplotní řadě se podílel především červen, který podle dřívějších informací ČHMÚ skončil s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia mezi dvěma procenty nejteplejších od roku 1775. Tepleji bylo v tento měsíc v posledních 247 letech jen předloni a v roce 1811. O prázdninách byla teplota už nižší. V červenci dosáhla průměrných 21,9 stupně, čímž byl první prázdninový měsíc, i když těsně, teplotně nadnormální a vešel se mezi deset nejteplejších od roku 1775. Naopak srpen s průměrem 19 stupňů se dostal na 107. až 115. nejchladnějším místě z 247 dosavadních srpnů.

Dosavadní nejstudenější srpen v Klementinu byl podle záznamů meteorologů v roce 1833, kdy naměřili v průměru 15,8 stupně. Největší teplo v osmém měsíci bylo v klementinské řadě v roce 1807 s průměrnou teplotou 25,2 stupně.