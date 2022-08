Léto je rizikovým obdobím pro nehody s dětmi v autě

Praha - Léto je každoročně nejrizikovějším obdobím pro nehody s dětmi v autě. Podle statistik je jejich počet v létě až dvakrát vyšší než například na začátku roku. Příčinou jsou častější a delší přesuny během prázdnin a vyšší nepozornost řidičů. Upozornil na to Portál nehod. Od roku 2010 do loňska se podle policejních statistik stalo 55.152 nehod, při kterých bylo v automobilu alespoň jedno dítě ve věku do 17 let.

"Spojitost s přesuny na prázdniny a dovolené a dlouhými trasami, které jsou stresující pro děti i rodiče, je zřejmá. A nejvyšší počet nehod, kde je účastníkem dítě jako spolujezdec, je i v letních měsících u nejmladší věkové kategorie do pěti let,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Podle statistik je častým problémem v případě těchto nehod nepozornost řidičů. Ta vychází například z obavy mnohých řidičů z chování dětí na zadní sedačce.

Podle analýzy portálu dítě ve voze ovlivňuje to, proč řidiči bourají. Čím mladší dítě je ve voze, tím dominantnější příčinou nehody je způsob jízdy. U nehod, kde bylo spolujezdcem dítě ve věku do pěti let, je to příčinou u více než 48 procent nehod. Naopak u řidičů, kteří vezou starší děti a teenagery, se zvyšuje podíl nehod zaviněných rychlou jízdou, která patří i k hlavním příčinám nehod i bez dětí na palubě.

"Podle naší analýzy je nedodržení bezpečné vzdálenosti nejčastější příčinou nehod (více než 17 procent), kde bylo jako spolujezdec dítě do pěti let. Na druhém místě jsou v této věkové kategorii dětí-spolujezdců nehody zaviněné řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (14 procent). Naopak když máme ve voze ‚puberťáka‘ ve věku 15–17 let, tak je nejčastější příčinou nepřizpůsobení rychlosti (23 procent nehod) a nedodržení bezpečné vzdálenosti je důvodem již jen deset procent nehod,“ podotkl datový analytik Portálu nehod Marek Sibal.