Letních táborů ohlášených hygienikům se zúčastní 160.000 dětí

Praha - Pořadatelé nahlásili hygienikům téměř 1500 letních táborů s více než 2400 běhy, nejvíc jich bude v jižních Čechách. Zúčastní se jich 160.000 dětí. Novinářům to dnes řekla náměstkyně ministra zdravotnictví v pozici hlavní hygieničky Pavla Svrčinová. Počty nahlášených zotavovacích akcí se podle ní mohou ještě zvýšit

"Je to menší číslo, než co jsme měli hlášeno v předchozích letech. Ale pořadatelé, kteří pořádají akce až v srpnu, je budou hlásit ještě během července," uvedla. Hygienikům je povinné hlásit s měsíčním předstihem tábory, které trvají více než pět dní a účastní se jich více než 30 dětí do 15 let. Nejvíc, 198, jich je hlášeno v Jihočeském kraji, jen jeden v Praze.

Hygienici jezdí na ohlášené tábory pravidelně na kontroly, výsledky budou podle Svrčinové zveřejňovat jednou za dva týdny. Při kontrolách se hygienici zaměřují například na přípravu jídla a stravování, podmínky ubytování dětí nebo zdravotnické zajištění akce.

"Letos jsme vydali i doporučení, jak má být sestavený jídelníček. V příštím roce bude kontrola zaměřená i na složení stravy, aby i po té stravovací stránce byly (tábory) přínosem pro děti a edukovaly děti ke zdravým stravovacím návykům," dodala.

Připomněla také, že pod dohledem hygienických stanic je 123 přírodních koupališť a v dalších 59 kontroluje kvalitu vody jejich provozovatel. Už na začátku letních prázdnin hygienici zakázali kvůli nadměrnému výskytu sinic koupání ve dvou z nich - v nádrži Sedlice v kraji Vysočina a ve vodní ploše veřejného tábořiště Podolsko v Jihočeském kraji. Nedoporučené pro citlivější osoby je koupání také ve Velkém rybníce v Karlovarském kraji. Informace o kvalitě vod ke koupání bude ministerstvo zveřejňovat každý pátek.