Letní zájezdy se podle CK přes změny opatření zatím prodávají dobře

Praha - Letní sezona se podle cestovních kanceláří (CK) a agentur z hlediska prodejů přes neustálé změny protiepidemických opatření vyvíjí dobře. Velmi silným měsícem byl červen, který podle některých CK překonal prodeje z roku 2019. Poptávka je podle pořadatelů a prodejců zájezdů více kolísavá než před pandemií, přesto se jim daří plnit nastavené cíle. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK a agenturami.

Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny, která se zaměřuje na cestovní pojištění, uvedl, že zatímco v květnu si každý klient pořizoval i pojištění na nemoc covid-19, nyní je to zhruba 70 procent zákazníků. Pojišťovna zaznamenala i případy, kdy měli v zahraničí pozitivní test plně očkování nebo lidé, kteří covid-19 prodělali.

Vývoj sezony jako dobrý hodnotí CK Blue Style, podle její mluvčí Ilony Topolové mají Češi zájem cestovat. "Snažíme se proto navyšovat kapacity tam, kde ochranná opatření nelimitují jejich příjezd do destinace, nebo naopak jejich návrat do ČR," řekla.

Lidé mají podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného podle očekávání největší zájem o destinace, které jsou jednoduše dostupné. Obrovský zájem je podle Šatného o Bulharsko. "Nyní kulminuje natolik, že k již tak bohaté nabídce mnoha letadel týdně ještě přidáváme další," uvedl.

Pomyslnému žebříčku prodejů spolu s Bulharskem vévodí podle Šatného Řecko. Turecko bylo podle něj silné v předprodejích, nárůst zájmu ale limituje zařazení země na české cestovatelské mapě mezi ty s velmi vysokým rizikem nákazy. Kromě lidí, kteří si destinaci vybírají opakovaně, tak do něj podle Šatného míří hlavně ti, kteří mají dokončené očkování nebo covid-19 prodělali. Velký propad je podle Šatného vidět u Egypta a Tuniska, druhou jmenovanou zemi se Alexandria rozhodla letos nenabízet.

CK Fischer podle svého mluvčího Jana Bezděka ještě na začátku června prodávala o třetinu zájezdů více než v roce 2019. Momentálně, vzhledem k často se měnícím opatřením, je zájem slabší a prodeje jsou srovnatelné s předloňským rokem.

Cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové minulý týden zaznamenala kvůli náhlým změnám cestovatelských podmínek drobný pokles prodejů. Překotné úpravy opatření podle ní nemají Češi rádi. Jakmile se ale dozvědí další informace a mají jasno v tom, co je čeká, zájem se zvýší. "Pokud se dívám na odlety za červen a červenec, evidujeme 150procentní meziroční nárůst," uvedla.

Prodeje CK v červnu podle vyhledávače dovolených Skrz.cz překonaly hodnoty z června 2019. "V červenci tento trend mírně zvolnil, ale objem prodejů se drží vysoko. Ve srovnání s loňským rokem je to téměř pětinásobný růst," uvedl ředitel portálu Matěj Dvorský. V uplynulém měsíci mnoho lidí podle něj vyráželo do Chorvatska, ale po zpřísnění opatření pro vstup do země se poptávka zmírnila. Zájem je podle něj nyní hlavně o letecké zájezdy, kde lidem s vyřízením testů na koronavirus pomůže CK a zákazníci si jejím prostřednictvím mohou sjednat i připojištění na covid-19.

Právě pojištění na covid-19 není podle Divokého z ERV Evropské pojišťovny přes zvyšující se proočkovanost radno podceňovat. Do karantény se podle něj může dostat člověk i z preventivních důvodů kvůli kontaktu s nakaženým. Stávají se podle něj také případy, kdy je člověk označen za pozitivního kvůli špatně provedenému testu a v karanténě musí čekat několik dní na výsledky kontrolních testů.

Karanténní opatření v nejvyhledávanějších destinacích pro letecké zájezdy:

země koho se týká karanténa délka karantény náklady Bulharsko Člověk pozitivní na covid-19 a další, se kterými byl v kontaktu 14 dní pozitivní člověk, 10 dní negativní spolucestující Podle ceny původního ubytování Řecko Člověk pozitivní na covid-19 a další, se kterými byl v kontaktu 10 dní pozitivní člověk, 14 dní negativní spolucestující Náklady hradí řecká vláda Španělsko Člověk pozitivní na covid-19 a další, se kterými byl v kontaktu 10 dní Podle původního ubytování Turecko Člověk pozitivní na covid-19 a další, se kterými byl v kontaktu 10 až 34 dní Náklady hradí vládní program pro certifikaci hotelů Egypt Pouze člověk pozitivní na covid-19 5 až 7 dní 50 až 100 eur (asi 1300 až 2600 Kč) za pokoj a noc

Zdroj: ERV Evropská pojišťovna