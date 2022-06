Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájila premiéra temného Macbetha

Praha - Letní shakespearovské slavnosti dnes v Královské zahradě Pražského hradu otevřela premiéra inscenace Macbeth v režii Jakuba Krofty. V hlavní roli tragédie Williama Shakespeara z roku 1606 o tom, že moc nelze získat jako světec, se představil Marek Němec, jeho choť si zahrála Lenka Krobotová. V jednom z nejtemnějších Shakespearových příběhů se dále objevili David Matásek jako The Duncan nebo Tomáš Měcháček v roli Banqua.

"Shakespearova hra nevypovídá o skutečném králi, nepsal kronikářskou hru, ale tragédii vypovídající o temnotách lidského srdce," řekl v úvodním slovu Martin Hilský, který je nejznámějším překladatelem Shakespearova díla do češtiny a znalcem života slavného dramatika. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria.

Shakespeare se v Macbethovi (anglicky The Tragedy of Macbeth) inspiroval historickou postavou skotského krále Macbetha I. Čerpal z dostupných pramenů své doby, které jednoho z nejoblíbenějších skotských panovníků popisovaly jako tyrana a uzurpátora. Hodnocení doby a osob zachycených ve hře bylo hodnocením dávnověkého Skotska z pohledu alžbětinské Anglie. Slavný dramatik hru napsal na počest nového krále Jakuba I., v jehož osobě se spojil skotský a anglický trůn.

"Macbeth byl první titul, který mě napadl, když jsem dostal od Letních shakespearovských slavností nabídku na režii. Z celého Shakespearova díla je mi tato hra nejbližší. Uvědomil jsem si, že není tak zajímavé sledovat něčí cestu vzhůru, ale mnohem víc mě fascinuje cesta na dno a temná zákoutí lidské duše. A každý někdy pocítí touhu pustit se za lákadlem zla," uvedl režisér Krofta.

Představitelka Lady Macbeth Krobotová není na Letních shakespearovských slavnostech nováčkem. V roce 2015 si zahrála roli paní Kapuletové v Romeovi a Julii, o čtyři roky později alternovala s Petrou Špalkovou Hermionu v Zimní pohádce. "Je to nádherná role v jedné z nejlepších Shakespearových her, kterou prostě nešlo odmítnout," uvedla ke své postavě. "Temnota Lady Macbeth je herecky velmi lákavá, protože každý z nás má v sobě temné stránky a démony, ale hledá hranice, co to je se nebát, a kdy a jak dát věcem volný průchod. Na takovou výzvu se těším. Navíc mě láká i velké jeviště a venkovní prostor," dodala.

Právě venkovní prostor přinesl zaplněnému hledišti další zážitek, protože v dramaturgii hry je zakotven fakt stmívání. Atmosféra se stávala čím dál tím temnější, tak jak se příběh tyrana propadal do temné noci.Výrazným prvkem Kroftova zpracování Macbetha jsou čarodějnice, které pojal jako muzikantky a provokatérky. Jejich texty jsou částečně zhudebněny a interpretovány za živého doprovodu saxofonu, klarinetu, violoncella a bicích.

Slavnosti tento rok vedle Macbetha uvedou další tři novinky. Druhou novinkou bude 29. července pražský Koncert pro Mr. Shakespeara, třetí ostravské nastudování komedie Sen noci svatojánské s premiérou 18. července. Bratislavský hrad pak připravuje Hamleta, který bude mít v režii Pavla Kheka premiéru 5. července. Diváci se také mohou těšit na další oblíbené hry z minulých let, jako jsou Veselé paničky windsorské, Mnoho povyku nebo Bouře.