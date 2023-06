Letní přípravu s plzeňskými fotbalisty zahájil i slávista Traoré

Plzeň - Do letní přípravy fotbalistů Plzně se zapojil i slávistický záložník Ibrahim Traoré. Svěřenci staronového trenéra Miroslava Koubka dnes odstartovali tradičními fyzickými a funkčními testy, první společný trénink před novou sezonou absolvují v úterý. Třetí celek minulého ligového ročníku o tom informoval na svém webu.

Čtyřiatřicetiletý Traoré přišel do Slavie na podzim 2018 ze Zlína. Původně na hostování, poté na přestup. Středopolař z Pobřeží slonoviny má v pražském klubu smlouvu do konce příští sezony. V české nejvyšší soutěži Traoré dohromady odehrál 159 zápasů, vstřelil 12 gólů a přidal 13 asistencí.

"Ibrahim Traoré má v tuto chvíli svolení zapojit se do přípravy Viktorie Plzeň. Forma jeho působení v našem týmu se bude řešit v nejbližších dnech," uvedl generální ředitel plzeňského klubu Adolf Šádek.

Mezi 29 hráči jsou i navrátilci z hostování - brankáři Martin Jedlička (Bohemians 1905) s Dominikem Sváčkem (Liptovský Mikuláš), obránce Filip Čihák (Hradec Králové), záložník Cadu (Ostrava) a útočník Adam Kronus (Táborsko). Z B-týmu přišli obránce Jan Paluska, záložník Pavel Gaszczyk a útočník Pavel Hašek.

V kádru Viktorie pro letní přípravu figurují i zkušení obránci Luděk Pernica s Radimem Řezníkem, kterým vyprší smlouvy na konci června. Stoper Pernica se zotavuje po dubnové operaci kolena. Další navrátilci z hostování záložník Pavel Šulc (Jablonec) s obráncem Robinem Hranáčem (Pardubice) se připojí k mužstvu po mistrovství Evropy do 21 let a slovenský křídelník Erik Jirka po reprezentačním srazu.

Plzeň naopak několik hráčů po skončení kontraktů opustilo. Záložník Aleš Čermák a obránce Filip Kaša odešli do Dunajské Stredy, kde po hostování zůstal i středopolař Miroslav Káčer. Krajní záložník Václav Pilař posílil Hradec Králové a obránce Matěj Hybš zamířil do Bohemians 1905. Skončil také záložník Šimon Falta a po hostování se do Táborska vrátil gólman Adam Zadražil.

První přípravný zápas sehrají Západočeši ve středu na hřišti Slavoje Koloveč v rámci projektu Kopeme za fotbal. Poté se utkají s druholigovými soupeři Duklou Praha, Táborskem a Chrudimí. Od 4. do 15. července absolvují soustředění v rakouském Westendorfu, kde vyzvou i druholigové německé Karlsruhe nebo FC Kodaň. Na konci července Viktoria zahájí 2. předkolo Evropské konferenční ligy.