Letní Letná svede v srpnu dohromady úspěšné tuzemské novocirkusové soubory

Praha - Na mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná se představí úspěšní tuzemští akrobaté, žongléři a klauni. Novocirkusové hvězdy i začínající artisté vystoupí od 12. do 31. srpna tradičně na pražské Letné. Svůj um předvedou v českém stanu i na zdarma přístupné Open Air scéně. Některé soubory jako například Losers Cirque Company připraví novinky, jiní opráší oblíbená představení z minulých let. ČTK o tom za pořadatele informovala Nikola Lörinczová.

Již v květnu pořadatelé v tiskové zprávě oznámili, že na festival dorazí akrobaté z Francie - provazochodkyně Johanne Humbletová, Cirque Le Roux, Compagnie 100Issues a Cirque La Compagnie.

"V rámci Letní Letné pořádáme i letos samostatný Festival české novocirkusové scény. V Letenských sadech vystoupí celkem 22 souborů s třiceti představeními. Čeká nás hned několik premiér i představení vytvořené speciálně pro festival," uvedl Jiří Turek, ředitel Letní Letné.

Premiéru si pro Letní Letnou připravil soubor AirGym Art Company, novou inscenaci akrobaté vytvořili speciálně pro letošní ročník festivalu. V představení Hotel Laputa nabídnou přehlídku závěsné akrobacie. Další tuzemský ansámbl Losers Cirque Company si přichystal dvě novinky. Poprvé ve své historii uvedou představení i pro ty nejmenší s názvem MiMJOVÉ. "V dobrodružném příběhu boje dobra proti zlu diváci zažijí napínavý děj, nevšední podívanou i humor. V režii Radima Vizváryho. Uvidíte nejen členy souboru Losers Cirque Company, ale také Vandu Hybnerovou, Annu Polívkovou nebo Irenu Kristekovou," sdělil za soubor Petr Horníček. Sám se pustil do režie druhé novinky, akrobatické show nazvané Konkurz.

Český stan 14. srpna otevře Cirk La Putyka a jeho Runners. Žongléros Ansámbl do programu přispěje poetickým představením pro nejmenší publikum Hvězdář. Ponocovat s dětmi hodlá i Divadlo Drak v poetické grotesce Do hajan! Dvěma tituly se v Českém stanu představí Cirkus TeTy. V obou se pohybují na hranici nového cirkusu, tance a fyzického divadla a využívají prvky vzdušné akrobacie.

Své projekty představí také cirkusový umělec a performer Roman Škadra a žonglér Filip Zahradnický. Vlastní malé šapitó pro 25 osob na Letné rozbije soubor Le Cabaret Nomade. Do Českého stanu zavítají i inscenace a soubory z předchozích ročníků. Losers Cirque Company se vracejí s projektem Heroes, AirGym Art Company s Wendigo a Bratři v tricku opět uvedou Žonglérskou galashow. Festival Letní Letná i letos otevírá venkovní scénu, kde příznivcům nového cirkusu a divadla dává možnost vidět vybraná představení zcela zdarma. K novinkám patří představení Link the Click česko-skotského novocirkusového dua Balancealots. Na venkovní scénu se vracejí rovněž inscenace, které se za dobrovolné vstupné do klobouku hrály už dříve. Další informace se nacházejí na stránkách Letní Letné.