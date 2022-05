Letní Letná nabídne program ze všech koutů Evropy včetně hvězd z Francie

Praha - Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná nabídne od 11. do 31. srpna v pražských Letenských sadech program z mnoha koutů Evropy. Z Francie považované za "kolébku nového cirkusu" přijede Johann Le Guillerm s projektem Terces. Temperamentní show nabídne španělský soubor Compañía de Circo "eia" v inscenaci Nuye. A na Letní Letnou se vrací švédský Cirkus Cirkör, aby představil novou verzi představení Knitting Peace. ČTK o tom za pořadatele informovala Nikola Lörinczová.

"Abychom na nadcházející Letní Letné divákům nabídli co nejpestřejší a nejkvalitnější program, procestoval jsem při vyhlížení zahraničních hvězd část Evropy. Po dvou letech, kdy novocirkusové zájezdy ovlivňovala pandemie, se nám podařilo domluvit různorodý výběr ze špičky evropské scény. V rozmanitosti je síla, a tak bude na návštěvníky letos v Letenských sadech čekat pestrá novocirkusová zábava," uvedl Jiří Turek, ředitel festivalu Letní Letná.

Přečteno pozpátku znamená název představení Le Guillerma ve francouzštině "tajemství". Tajemstvím zůstává i jeho představení, své vystoupení totiž vždy zčásti tvoří nově. "Pochází (Johann Le Guillerm) z prostředí tradičního cirkusu a nikdy nepřestal experimentovat a posouvat lidské i umělecké hranice," podotkl Turek.

Cirkus Cirkör na Letenské pláni v roce 2022 uvede inscenací Knitting Peace – originálně pojaté aktuální poselství míru. Pozvání na Letní Letnou přijal Cirkus Cirkör počtvrté. Příznivce si získal už před deseti lety inscenací Wear It Like a Crown. V následujícím ročníku se skandinávští umělci vrátili jako součást koprodukčního projektu Kabaret Lacrimae, do něhož se zapojil i francouzský soubor Cahin Caha a český Cirk La Putyka.

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná je jedinou přehlídkou svého druhu a rozsahu v České republice a okolních zemích. Návštěvníky čeká kromě večerních představení i bohatý divadelní program pro děti a doprovodný program.

Loni festival navštívilo přes 50.000 lidí. Divácky nejúspěšnější byla francouzská představení, z vyprodaných sálů se ale mohly těšit i tuzemské novocirkusové ansámbly. Letní Letná od letošního ročníku otevírá Klub patronů určený všem příznivcům festivalu. Chce sdružovat diváky a podporovatele, pro které zájem o nový cirkus nekončí návštěvou představení.