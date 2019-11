Letní hudební festivaly oznamují termíny a první účinkující

Praha - Festivaly popové a rockové hudby, kterých se v Česku každoročně koná několik stovek, začaly oznamovat termíny a první účinkující. Jejich pořadatelé zatím mají k dispozici jen první jména vystupujících, s předstihem však lákají na zvýhodněnou cenu omezeného počtu vstupenek. První informace tak oznámili pořadatelé akcí Metronome Prague 2020, Islands of Prague, Benátská! nebo Rock for People.

Multižánrový festival United Islands of Prague se bude v ulicích Prahy konat v termínu 5. a 6. června, a to opět pod taktovkou hudebníka a producenta Moimira Papalescu. Ten stál za letošním ročníkem s podtitulem British Editon. "Pro příští ročník pracujeme proto na dalším takovémto unikátním konceptu," uvedl bez bližších podrobností Papalescu.

Kromě nového konceptu se v loňském roce velice osvědčilo také oddělení se od sesterského festivalu Metronome. Ani příští rok se tak tyto dva festivaly nebudou překrývat. Vstupné bude opět zdarma.

Festival Metronome Prague, jehož 5. ročník se na pražském Výstavišti uskuteční 19. a 20. června, nabídne britskou skupinu Underworld, která nedávno vydala své desáté studiové album Drift Songs. "Jsme velmi šťastní, že se nám podařilo získat tak živou a aktuální skupinu. Skupinu, která je symbolem pro mnoho generací, a přitom je naprosto moderní," uvedl David Gaydečka, ředitel Metronome festivalu.

Po oznámení nového data konání 18. až 21. června 2020 a amerických punk rockerů Green Day odtajnil festival Rock for People další jména. Do Festivalparku v Hradci Králové dorazí The 1975, Neck Deep, Motionless in White, De Staat, Dream State a Horkýže Slíže. Rockoví fanoušci se dále mohou těšit na Fall Out Boy a Weezer, temné hip hopery Dope D.O.D., pražské rockery John Wolfhooker nebo australské elektro - industriální duo Skynd. Další jména čekají v tradičním festivalovém adventním kalendáři.

Multižánrový festival Benátská! v příštím roce oslaví 28. narozeniny. Akce se odehraje od 23. do 26. července v areálu ve Vesci u Liberce. Zatím jsou známa jména tuzemských účastníků, mezi kterými jsou Olympic, Divokej Bill, Rybičky 48, Vypsaná fiXa či Mandrage. Nejmladší generaci interpretů zastoupí Pokáč, Jakub Děkan, Sebastian, ATMO music nebo Mina & Naty. Na festivalu vystoupí na čtyřech pódiích více než 60 kapel.

Zájem o festivaly popové a rockové hudby je už několik let vysoký. Podle průzkumu agentury NMS Market Research považuje letní hudební festivaly za oblíbenou zábavu 65 procent Čechů, zejména těch mladších. Pořadatelé festivalů každoročně navyšují své rozpočty, které v případě velkých akcí činí desítky milionů korun. Rekordmanem je festival Aerodrome v Panenském Týnci, jehož rozpočet v roce 2017 překonal 100 milionů korun. Rozpočet ze 40 milionů korun na letošních přibližně 60 milionů navýšil pražský festival Metronome.

Bez sponzorů a dotací se pořadatelé festivalů neobejdou. Příjem ze vstupného činí totiž často jen 15 až 20 procent milionových rozpočtů festivalů. Ceny vstupenek na největší festivaly se pohybují kolem 2000 korun, cena je však pružná. S několikaměsíčním předstihem si je zájemci mohou pořídit s výraznou slevou.