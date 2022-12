Letní hudební festivaly oznamují termíny a odtajňují část svých programů

Praha - Organizátoři letních hudebních festivalů oznamují termíny na příští rok a odtajňují první jména na svých akcích. Kapely Kabát, Kryštof či Mirai a dvě velká pódia nabídne například putovní festival Hrady CZ. Wohnout, Mig 21 nebo Pokáč vystoupí na akci Přehrady Fest, která zavítá na Vranov, Seč a Veselí nad Lužnicí. První zahraniční hosty oznámily Metronome Prague a Rock for People, tradičně zástupce české a slovenské populární hudby představí multižánrový festival Votvírák. ČTK dnes o tom informovali jejich mediální zástupci.

Festival Hrady CZ oznámil u příležitosti připravovaného 18. ročníku osm letních termínů v Čechách a na Moravě a tři první jména – Kabát, Kryštof či Mirai. Tito interpreti zahrají na všech festivalových víkendových zastávkách. Festivalovou atmosféru budou moct návštěvníci letos zažít na Točníku (14. - 15. července), Kunětické hoře (21. - 22. července), Švihově (28. - 29. července), v Rožmberku nad Vltavou (4. - 5. srpna), ve Veveří (11. - 12. srpna), v Hradci nad Moravicí (18. - 19. srpna), Bouzově (25. - 26. srpna) a na Bezdězu (1. – 2. září). "

"Vyslyšeli jsme přání tisíců skalních fanoušků a vracíme do všech areálů dvě velká pódia. A v těsné blízkosti památek osmi regionů v České republice postavíme rozlehlé profesionálně vybavené areály," uvedli promotéři Michal Šesták a Viktor Souček.

Prázdninová série akce Přehrady Fest odstartuje 4. až 5. srpna na břehu nádrže ve Vranově nad Dyjí, 11. až 12. srpna pokračuje na přehradě Seč a 19. srpna ve Veselských Pískovnách. Na akcích vystoupí skupina Wohnout, slovenští rockeři Horkýže slíže nebo kapela UDG. Dorazí také písničkář Pokáč, který nedávno vyprodal pražskou O2 arenu. Hlavní sestavu programu doplní další známá jména české hudební scény, která organizátoři postupně odtajní. Pořadatelé chystají tradiční letně zaměřený doprovodný program a pro nejmenší Pigyádu s prasátkem PiGy.

K již dříve oznámeným francouzským M83 a britským White Lies a Editors pořadatelé festivalu Metronome Prague, který se 22. až 25. června uskuteční na pražském Výstavišti, oznámili vystoupení zpěvačky Aurory a formace Moderat. Rodačka z norského Stavangeru Aurora Aksnes vydala úspěšné debutové album All My Demons Greeting Me As A Friend v roce 2016 a díky němu získala pověst jedné z nejslibnějších evropských umělkyň. Moderat je skupina z Berlína, vzniklá spojením dvou ikon německé elektronické scény – Modeselektor a projektu Apparat.

"Chystáme i tuzemské hudební speciály, které se staly již nedílnou součástí hudebního programu Metronome," sdělil dnes organizátor David Gaydečka. Takovou akcí byl letos koncert skupiny Mig 21 s Orchestrem a Sborem Národního divadla v Praze nebo v minulosti spojení J.A.R. a gospelového sboru Maranatha či Ivana Krále s Jiřím Suchým.

Již oznámené hvězdy Muse, Slipknot a The 1975 na festivalu Rock for People, který se bude konat 8. až 11. června v Hradci Králové, doplnil americký muzikant Machine Gun Kelly, vlastním jménem Colson Baker. "Podařil se nám splatit dluh u našich fanoušků z covidového roku 2020, kdy jsme měli Machine Gun Kellyho v programu, ale nepodařilo se ho přesunout na letošní ročník," podotkl ředitel festivalu Michal Thomes.

Multižánrového festivalu Votvírák, který se na letišti v Milovicích uskuteční 16. až 18. června, se zúčastní Chinaski, Pokáč, Wohnout, Vypsaná fixa, Žlutej pes či Sto zvířat. Mezi nováčky festivalu patří Michal Prokop & Framus Five nebo Děda Mládek Illegal Band.